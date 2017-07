Minorenne violentata: sono 3 a finire in carcere

TRIESTE - Un cittadino afghano e due pakistani, profughi ospitati in strutture triestine, sono stati arrestati dalla Polizia di Trieste, al termine di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica per violenza sessuale nei confronti di una minorenne di 14 anni, ospite di una struttura residenziale cittadina. In manette sono finiti M. Z., afghano, di 22 anni, e i pakistani A.H. (24) e Z.K. (22), per una serie di episodi avvenuti a maggio e giugno scorsi.

I giovani avrebbero costretto la ragazza ad atti sessuali dopo averla avvicinata nel centro cittadino e in esercizi commerciali, all'interno di alcuni giardini pubblici. La ragazzina ha raccontato la vicenda a un'educatrice della struttura che la ospita, ed è stata accompagnata all'Istituto pediatrico "Burlo Garofolo" per le visite mediche del caso. Gli investigatori hanno inoltre appurato che gli stranieri erano consapevoli della sua minore e che avevano abusato di lei. (ANSA).