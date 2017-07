Moruzzo, al Tiglio si gusta l'aperiveg in terrazza

MORUZZO - Al Tiglio cucina naturale / Ristorante Veg martedì 1 agosto dalle 18.30 alle 23 è in programma l'aperiveg, aperitivo con buffet e musica in terrazza. Il terzo appuntamento dell’estate. Il vegBuffet è preparato da Max Noacco & Toffo del Tiglio ed accompagnato da birra artigianale alla spina Agribirrificio Villa Chazil, birre in bottiglia artigianali friulane: Antica Contea Birrificio in Gorizia, Borderline Brewery, Birra Galassia, Birrificio Artigianale Foglie d'Erba, Birra Garlatti Costa, Birrificio Campestre ed ancora una selezione di vini e bollicine dalla nostra carta. Un’occasione per assaggiare al calice alcuni dei vini in bottiglia del ristorante: Prosecco Società Agricola Borgo Sant'Andrea, Brut Metodo Classico Masarotti, Franciacorta Barone Pizzini, Aquila del Torre - Vino per Natura, Marco Sara, Simon di Brazzan, Skok, Vigne del Malina, Vini La Cricca. Ed ancora Cocktails e analcolici. Alla selezione musicale Dj Loris Comelli. L'ingresso è libero ed il buffet con un drink saranno al prezzo di 15 euro. In caso di maltempo l’evento si svolgerà comunque all'interno nelle due sale panoramiche del ristorante. Per l'occasione non sarà possibile usufruire del servizio ristorante e non si accettano prenotazioni dei tavoli.

Informazioni e prenotazioni

Maggiori informazioni: 0432 642024, info@altiglioveg.it , messaggio su Facebook, www.altiglioveg.it. Come arrivare: Trovate il Tiglio a Moruzzo in via Centa 8/A, a 5 minuti a Nord Ovest di Udine, in cima alla collina sotto la chiesa e di fronte al piazzale del Comune.