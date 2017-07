Gli eventi in programma venerdì 28 luglio

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 28 luglio, a Udine e provincia, eccoli.

Sagra dello struzzo

Torna come di consuetudine la 21esima sagra dello struzzo a Pozzuolo del Friuli in programma il 28, 29, 30 luglio e il 2, 4, 5, 6 agosto. Confermati tutti i punti di forza che hanno fatto apprezzare la festa anche oltre i confini regionali: menu di qualità, prezzi rispettosi dei portafogli delle famiglie, ambiente accogliente con spazio per i bambini, rispetto dell’ambiente con produzione minima di rifiuti, tanto da meritare numerosi premi. Il programma della giornata è disponibile qui.

Joss Stone a Tarvisio

Sarà la bellissima Joss Stone, cantautrice britannica, voce graffiante e anticonformista della musica soul mondiale, capace di spaziare fra diversi generi come l’R&B, il rock e il reggae, a salire sul palco di Piazza Unità di Tarvisio domani, venerdì 28 luglio 2017, per il secondo grande appuntamento del calendario del No Borders Music Festival, unica data italiana del «Total World Tour» dell’artista. I biglietti per l’evento, organizzato dal Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano, Zenit srl e Bpm Concerti, in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia e l’Agenzia PromoTurismoFVG, sono ancora in vendita sui circuiti Ticketone, Oeticket e Eventim e lo saranno anche alla biglietteria domani a partire dalle 18.30. Le porte al pubblico apriranno alle 20 mentre il live avrà inizio alle 21.15. Tutte le informazioni su www.azalea.it .

Progetto Radici

Venerdì 28 luglio dalle 21, nuova tappa a Lusevera, dove in occasione della Festa degli Ex Emigranti Radici presenterà ai presenti la performance che da settimane sta affascinando molte realtà della regione. L’ingresso è gratuito per tutti gli eventi. Maggiori informazioni: Facebook | info@associazionemodo.it |

Officine Giovani: una serata dedicata all'organizzazione di eventi

Tornano le iniziative di «Officine By Night» delle Officine Giovani, che venerdì 28 luglio dalle 20 dedicheranno una serata all'approfondimento di un tema importante per tutti i gruppi musicali e teatrali che frequentano il servizio: "Come nasce un evento? Istruzioni per l’uso: dalla progettazione alla sua realizzazione». Un'occasione per insegnare ai partecipanti come si possono sfruttare luci, fondali, come si costruisce una scenografia e come si possono utilizzare video per arricchire gli spettacoli live. Questo percorso, strettamente legato alla precedente edizione delle Officine By Night di giugno, verrà realizzato con l’ausilio di materiale multimediale. La partecipazione è gratuita. Per informazioni è possibile contattare il numero 0432 541975 dal martedì al venerdì (dalle 16.45 alle 17.45), oppure il sabato (dalle 14.30 alle 18.30) o inviare una mail all’indirizzo officinegiovani@gmail.com. Le Officine Giovani sono un servizio del Comune di Udine – Dipartimento Politiche Sociali, Educative e Culturali, gestito da Aracon cooperativa sociale onlus.

Salmo al Festival di Majano

Dopo la partenza con il botto con il live dei Litfiba dello scorso sabato, la grande musica live torna protagonista alla 57° edizione del Festival di Majano con un evento tutto a tinte rap e hip hop. A scatenare il pubblico dell’area concerti ci penserà domani, venerdì 28 luglio, il profeta del rap italiano, Salmo, che porterà a Majano l’unica data in Friuli Venezia Giulia del suo «Hellvisback Summer Tour». Ma non è tutto, perché ad aprire la serata sarà un altro big della scena rap italiana, Fred De Palma. I biglietti per il concerto sono ancora in vendita sul circuito Ticketone e lo saranno anche alle casse del concerto, venerdì a partire dalle 18.30. Le porte al pubblico apriranno alle 19.30 mentre l’inizio dei live è previsto per le 21.15. Tutte le info su www.azalea.it .

A Bicinicco la Festa Della Trebbiatura

Torna puntuale la 15^ Festa Della Trebbiatura in paese che quest'anno si svolgerà venerdì 28, sabato 29 e domenica 30 luglio presso Parcheggio Renati. Il programma della giornata è disponibile qui.

Musica al garden del Visionario

Ancora musica live nel garden del Visionario: venerdì 28 luglio alle 19.30 sarà la volta del cantautore Alessandro Lepore la cui passione per i songwriters americani lo hanno portato ad approdare a Phoenix dove vive e registra i suoi album. Per maggiori informazioni sul programma di Visionario d’estate, consultare il sito www.visionario.movie, la pagina Facebook o contattare il numero 0432.227798.

Sui troi di Aquilee

Ultimo appuntamento letterario da non pe­rdere dal titolo "La storie sot i pits. Vivere il luogo del vivere" che si terrà venerdì 28 luglio dalle 21, il Forte col Ronco­ne del Comune di Rive d'Arcano. L'evento, organizza­to dall'Assessorato alla Cultura Jada Co­vassi, è il terzo de­gli appuntamenti let­terari che vede la partecipazione dello scrittore Christian Romanini con il suo libro di viaggio 'Sui troi di Aquilee', un diario di viaggio che l'Autore dedica a suo figlio Lorenzo e racconta l'esperienza vissuta sulla prima parte del «Cammino Celeste» (www.camminoceleste.eu). Il libro è in distribuzione nelle librerie del Friuli o a disposizione richiedendolo via mail a info@glesiefurlane.org. L'Ingresso della serata è gratuito.

Arti performative a Villa Manin

L’estate performativa di Dialoghi continua con la sedicesima Residenza delle arti performative a Villa Manin. Inserita ne calendario di Villa Manin Estate, venerdì 28 luglio, dalle 19, lo Spazio Residenze apre le porte al pubblico per la restituzione della ricerca performativa finora svolta per Overload. La Residenza aperta è per un numero limitato di 50 spettatori e la prenotazione è vivamente consigliata (scrivere a residenzevillamanin@cssudine.it | 0432 504765).

Sagre d'Avost a Martignacco

Ritorna la Festa della Tagliata a Martignacco alla Sagre d'Avost. Dal 27 luglio al 7 agosto non perdetevi l'occasione di partecipare alla 46ma edizione della Sagre dal Plevan e di trascorrere serate all'insegna del divertimento con tutti i paesani. Qui tutti i dettagli.

Carniarmonie e le culture del mondo

Venerdì 28 luglio alle ore 20.45 nella chiesa di S. Leonardo a Trava di Lauco, una delle novità di questa edizione di Carniarmonie: Festival Ensemble, un progetto nato nella volontà di realizzare concerti in residenza nelle montagne carniche durante il periodo del festival. L’ensemble ideato da Claudio Mansutti è un ottetto composto da archi, clarinetto, fagotto, corno e pianoforte, il quale eseguirà di Mozart in Quartetto per pianoforte n. 1 in sol minore K 478, di Beethoven il Settimino per fiati ed archi in mi bemolle maggiore op. 20. Concerti ad ingresso gratuito. Tutte le informazioni su www.carniarmonie.it

Aquileia Film Festival

Si è aperto mercoledì 26 luglio l'ottava edizione dell’Aquileia Film Festival, la rassegna di cinema archeologico realizzata dalla Fondazione Aquileia in collaborazione con Archeologia Viva e il Comune di Aquileia, con un'edizione che quest’anno si lega a filo doppio alla mostra «Volti di Palmira ad Aquileia» e vuole esplorare da diverse prospettive, attraverso film e interviste con esperti, il tema del patrimonio culturale e dell'archeologia ferita. Maggiori dettagli, qui.

Fagagna, tre giorni di spettacoli per la Festa di Mezzaestate

Al via la grande kermesse fagagnese organizzata dall'azzociazione volontari del Friul V.G. Nei giorni 28, 29 e 30 luglio in cui si celebrerà la Festa di Mezzaestate, una tre giorni di sport, cultura, appuntamenti, musica, giochi e mostre d'arte. Tutto è pronto alle griglie di partenza nel parco del Cjastenar di Fagagna. Il programma della giornata è disponibile qui.

Enotour

Venerdì 28 luglio i turisti si inoltreranno nel cuore della Doc Friuli Colli Orientali dove faranno esperienza di antichi preziosi 'terroirs' quali i Colli di Ipplis e il Bosco Romagno e conosceranno i produttori, visiteranno la cantina e degusteranno in loro compagnia i vini scelti per l'occasione. Maggiori dettagli, qui.

Sagra a Vidulis

Venerdi 28 luglio, in programma una serata Caraibica, con 7 caliente si balla salsa bachata kizomba dalle 20.30. Dj Dario. Dj Carlo 7 caliente, Dj Giuliano Clave Loca e Dj Gato Volador. Maggiori info, qui.

Stella in agosto

Quest’anno 'Stella in agosto' – la due giorni di incontri e spettacoli di inizio agosto che dal 2013 va in scena a Stella, la borgata più alta di Tarcento – raddoppia. E ad amici e sostenitori della località dove ancora «resiste» una manciata di residenti, l’associazione «InStella» onlus, ideatrice dell’evento, propone una anteprima: l’appuntamento è venerdì 28 luglio, alle 20, nel cortile dell’Albergo Centrale a Tarcento.

Al via International Music Masterclasses

Studenti da tutto il mondo, a Cividale, per la trentesima edizione dei corsi di perfezionamento musicale (International Music Masterclasses, organizzata dall’associazione musicale Sergio Gaggia Cividale del Friuli) e per gli incontri di musica da camera. Saranno proposte lezioni diurne e concerti serali, con maestri di fama internazionale, nei luoghi più suggestivi della città ducale. La trentesima edizione occuperà tutta la prima metà di agosto mentre i corsi inizieranno ufficialmente il 28 luglio. Il centro di Cividale si trasformerà in un unico e grande laboratorio musicale. Oggi gli iscritti sono più di 120 iscritti (un numero non ancora definitivo), provenienti da tutta Europa ma anche dagli Stati Uniti e dall'Asia.

Biofesta

Ormai la Biofesta è certificata come un evento che «fa bene», non solo all’alimentazione visto che per due fine settimana consecutivi si mangerà solo biologico, prodotti a marchio Aqua e presidi Slow food a km 0, ma un evento che fa bene anche all’economia locale. A Ragogna (www.prolocoragogna.it), il 28, 29, 30 luglio e il 4, 5 e 6 agosto ogni giorno dalle 18 all’1 di notte, prenderà vita la diciassettesima edizione della BioFesta che, come l’anno scorso raddoppia le date dando spazio a molti produttori locali. Maggiori info, qui.