Tarcento, tutto pronto per l'edizione 2017 di 'Stella in agosto'

TARCENTO – Torna l'appuntamento con 'Stella in agosto', in programma il 4 e 5 agosto.

Sabato 28 luglio la serata di presentazione

L’iniziativa è organizzata dall’associazione 'InStella onlus' con l’obiettivo di valorizzare il piccolo borgo montano ubicato al confine tra il territorio di Tarcento e quello di Montenars. In quel luogo ogni anno vengono invitate persone del mondo della cultura per relativi incontri con il pubblico, ma anche per realizzare tante performance artistiche come la Sonata contemporanea, composizione elettronica 'Per i boschi di Stella' di Francesco Costa, che sarà presentata in anteprima sempre il 28 luglio. La quinta edizione dell'evento si chiama 'Cogliere il presente, accogliere il futuro' e punta a costituire un incentivo a ragionare sull’importanza dei cambiamenti, soprattutto quelli che ci appaiono troppo lontani dal quotidiano, ma che sono presenti in particolare il bisogno di opere a tutti i livelli per dare una serie di possibilità alla montagna, soprattutto quella prealpina.

Il 4 agosto

Tra i momenti centrali dell’edizione 2017 di 'Stella in agosto', si segnala la messa di venerdì 4 agosto alle 18 nella chiesa di Stella, che sarà dedicata a Gabriella Fadini, tra le promotrici della riscoperta di quel borgo montano, che è mancata l’anno scorso. Tra gli ospiti previsti nell’ambito della due giorni ci saranno don Pierluigi Di Piazza, il presidente di Confartigianato Graziano Tilatti, Rino Lombardi, fondatore del Museo della bora di Trieste, l’artistia Uolli che saranno ospiti di una serie di incontri introdotti dal giornalista Domenico Pecile. Durante l'evento anche tante escursioni, letture, osservazioni al telescopio e molta musica con la banda cittadina di Tricesimo, il Trio Bohobare e anche il duo Pucci-Venier.

