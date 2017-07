Loris è scomparso lo cercano in Fvg. Ha vissuto a Tarvisio

UDINE - Si chiama Loris Ferro, ha 32 anni, e abita con la madre e il fratello a Lamezia Terme (Catanzaro). Il 13 luglio scorso, intorno alle 16, ha avvisato la madre di trovarsi in autostrada nei pressi di Napoli, dicendo che si sarebbe fatto vivo dopo un paio di giorni. Ma da allora non è rientrato né ha dato notizie. I familiari che hanno lanciato l’allarme e che si sono rivolti a ‘Chi l’ha visto’ per ritrovare il giovane, ritengono che fosse diretto nell’udinese, dove ha vissuto per dieci anni. E preoccupati precisano che non ha con sé i farmaci necessari per la sua terapia quotidiana.

Loris ha abitato per un lungo periodo a Tarvisio Centrale, è cresciuto in Valcanale dove ha frequentato le scuole e ha fatto parte anche del locale gruppo di Krampus.