Osoppo, arriva lo Street Food al Parco del Rivellino

OSOPPO – Al Parco Rivellino arriva lo Street Food. Dal 1 al 3 settembre, al parco di Osoppo arrivano tutti i sapori dei grandi truck street food: piatti e portate e specialità di tutti i tipi. Potrete gustare cibo mediterraneo e straniero. Una vera e propri carovana di sapori invaderà la Corte Street Food pensata in contemporanea con l'evento Sportivo e Musicale che si terrà lo stesso periodo all'interno del Parco del Rivellino, lo Sportland Festival. Il progetto punta a valorizzare l’economia e il turismo dell’area Pedemontana e dell’Alto Friuli grazie alle molteplici discipline sportive che è possibile praticare nel territorio e che coinvolgono un numero sempre più crescente di appassionati.Da qui nasce Sportland Festival, un evento in grado di riunire le varie associazioni sportive territoriali all'interno del Parco del Rivellino susseguendo attività sportive, informazione, corsi e divertimento. Infatti oltre alle discipline praticate (parependio, equitazione, ecc...) vi sarà la possibilità di soggiornare all'interno del parco con camping attrezzato. La sera poi diversi concerti e tanta buona musica. Per informazioni: www.projectxitalia.it.