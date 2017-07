Corso di formazione gratuito in "Gestione delle commesse aziendali"

UDINE - Alcune società del settore dei servizi ricercano, per il potenziamento del proprio organico, nuove persone da inserire in un programma di formazione gratuito volto a conseguire le competenze previste per la figura professionale di responsabile della gestione delle commesse aziendali.

Il corso della durata di 580 ore complessive prevede 340 ore d’aula presso le strutture di Enaip – Centro Servizi Formativi del Friuli – sede di Pasian di Prato, Via Leonardo da Vinci 27 e 240 ore di stage presso società del settore dei servizi aventi sede in Friuli Venezia Giulia.

A chi è rivolto

Possono dare la propria adesione tutte le persone iscritte o iscrivibili al progetto Pipol (fasce 2, 3, 4 e 5) e in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado. Costituiranno titolo preferenziale: esperienze lavorative pregresse nel settore dei servizi; il possesso del diploma di laurea in discipline giuridico-economiche. Gli interessati, in possesso dei requisiti sopracitati, possono inviare fin da ora il proprio Curriculum Vitae all’indirizzo di posta elettronica: servizi.imprese@regione.fvg.it , indicando nell’oggetto: gestione commesse, entro il 15 settembre 2017.