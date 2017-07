Vuoi vedere dal vivo Parov Stelar? I biglietti te li regaliamo noi

TARVISIO - Diario di Udine vi regala i biglietti per il concerto di Parov Stelar, icona dell’electro swing diventato celebre in Italia avendo ‘prestato’ la sua musica allo spot della Tim. Grazie alla collaborazione con il Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano, di Sella Nevea e di Passo Pramollo, organizzatore dell'evento, in palio ci sono due biglietti per Parov Stelar domenica 30 luglio alle 21.15 (il concerto si terrà in piazza Unità). Non solo, il Diario di Udine darà la possibilità al vincitore di diventare 'inviato' per una sera, con la possibilità di raccontare, con foto e video i due concerti (contenuti che saranno poi pubblicati sulla testata on line).

Come vincere i ticket per Parov Stelar

Per riuscire a ottenere i biglietti per assistere all’esibizione del 30 luglio di Parov Stelar, invece, basterà inviare in redazione (tramite e-mail o WhatsApp) dei mini video dei concerti di Editors (27 luglio) o di Joss Stone (28 luglio). I più simpatici tra quelli pervenuti (entro il le 12 del 29 luglio), scelti dalla redazione, vinceranno due biglietti. Per ogni chiarimento 3277141574 o 3483731430.