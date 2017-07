‘Carnia eccellenze in malga’ approda sul Montasio

CHIUSAFORTE - Nell’incontaminato paesaggio di malga Montasio tre strepitose donne cercheranno l’abbinamento perfetto usando ed esaltando le peculiarità gastronomiche locali.

L’evento

Sull’altipiano di Chiusaforte il 29 luglio va in scena il terzo appuntamento con ‘Carnia eccellenze in malga’. Un’occasione unica per degustare i prodotti che ogni giorno si ‘sfornano’ in quota riletti da tre chef d’eccezione. Tutte donne. Ai fornelli dell’agriturismo, che sabato sarà riservato all’evento (prenotazioni su www.cuciniamocon.it) si alterneranno infatti Fabrizia Meroi del ristorante ‘Laite’ di Sappada (1 stella Michelin), Sonia Peronaci del noto blog ‘Giallo Zafferano’ e Roberta Clapiz dell’osteria con cucina ‘Al Gian’ di Comeglians. Sarà un’occasione unica per scoprire i sapori della Carnia riletti dalle tre affermate chef. L’agriturismo per l’occasione sarà riservato ai partecipanti all’evento, ma l’associazione allevatori del Fvg che lo ha in gestione ha previsto l’allestimento di un piccolo spazio esterno dove a richiesta, per i visitatori che dovessero arrivare in malga, potranno essere serviti dei piatti freddi a base di formaggio e affettati.