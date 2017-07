Bagarino ‘beccato’ dalla polizia durante in concerto di Sting

CIVIDALE – Un foglio di via obbligatorio dal territorio del Comune di Cividale del Friuli per un periodo di due anni. È questa la misura preventiva adottata dalla polizia del commissariato della polizia di Stato di Cividale nei confronti di un bellunese, 46enne, che in occasione del concerto del noto cantante è stato individuato nei pressi dell'area del concerto, mentre offriva in vendita biglietti d’ingresso al concertone al prezzo di 120 euro ciascuno.

Forse i biglietti erano falsi

L’uomo è stato visto e in seguito individuato dagli agenti nel corso dei servizi di ordine e sicurezza pubblica programmati in occasione dell’evento. I biglietti che l’uomo stava cercando di vendere sono stati acquisiti e trattenuti agli atti di quest’ufficio: il dubbio della polizia è che si tratti, peraltro, di ticket non originale, ma contraffatti. Sono in corso degli accertamenti per stabilirne l’eventuale falsità.