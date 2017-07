Gli eventi in programma sabato 29 luglio

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 29 luglio, a Udine e provincia, eccoli.

Festa della Birra

Dopo il successo della scorsa edizione, torna a Udine da giovedì 28 a domenica 31 luglio, in piazza Venerio la Festa della birra artigianale, una tre giorni che coinvolge i produttori del Friuli Venezia Giulia, oltre a quelli nazionali ed esteri. La manifestazione – organizzata dalla Flash srl in collaborazione con il Comune di Udine – offrirà gastronomia con la degustazione di prodotti tipici e prestigiosi marchi di birra artigianale. Tutti i dettagli, qui.

Benji & Fede a Udine

Dopo aver registrato il tutto esaurito al Mediolanum Forum di Milano e nelle principali città italiane, Benji & Fede, il duo rivelazione del nuovo pop italiano, tornano live con lo «0+ Summer Tour», l’attesissimo tour estivo che li vedrà protagonisti sui palchi più importanti dell’estate musicale italiana. I beniamini del pubblico giovane toccheranno anche il Friuli Venezia Giulia per un unico atteso concerto, in programma,sabato 29 luglio, al Castello di Udine (inizio alle 21.30). I biglietti per l’evento, organizzato da Zenit srl in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia, il Comune di Udine e l’Agenzia PromoTurismoFVG e Vivo Concerti, nell’ambito della rassegna «Udine Vola 2017», inserito nel programma di «Udinestate 2017», saranno ancora in vendita alle biglietterie sabato dalle 19.00. Info su www.azalea.it .

Sagra dello Struzzo

Torna come di consuetudine la 21esima sagra dello struzzo a Pozzuolo del Friuli in programma il 28, 29, 30 luglio e il 2, 4, 5, 6 agosto. Confermati tutti i punti di forza che hanno fatto apprezzare la festa anche oltre i confini regionali: menu di qualità, prezzi rispettosi dei portafogli delle famiglie, ambiente accogliente con spazio per i bambini, rispetto dell’ambiente con produzione minima di rifiuti, tanto da meritare numerosi premi. Il programma della giornata è disponibile qui.

Fagagna, tre giorni di spettacoli per la Festa di Mezzaestate

Al via la grande kermesse fagagnese organizzata dall'azzociazione volontari del Friul V.G. Nei giorni 28, 29 e 30 luglio in cui si celebrerà la Festa di Mezzaestate, una tre giorni di sport, cultura, appuntamenti, musica, giochi e mostre d'arte. Tutto è pronto alle griglie di partenza nel parco del Cjastenar di Fagagna. Il programma della giornata è disponibile qui.

Aquileia Film festival

Sabato 29 luglio alle 21 all’Aquileia Film festival una serata legata a filo doppio al tema dell’archeologia ferita e alla mostra «Volti di Palmiera ad Aquileia» con la prima del film sottotitolato in italiano, «The destruction of Memory», di produzione statunitense del regista Tim Slade e a seguire la conversazione-intervista con il regista e Daniele Morandi Bonacossi, direttore della missioni archeologica a Ninive in Iraq e ordinario di archeologia del Vicino Oriente all’Università di Udine. Maggiori dettagli, qui.

Carniarmonie e le culture del mondo

Sabato 29 luglio alle ore 20.45 nella Sala Cinema di Forni Avoltri: Loro di Napoli, suggestioni musicali di una capitale antica. Un concerto dedicato alla canzone anonima e d’autore della tradizione partenopea, con un gruppo affiatato composto da voce, mandola, percussioni, liuti, chitarre, basso acustico, per dar anima al cuore musicale del sud attraverso un viaggio sonoro attraverso le culture dell’area mediterranea. Concerti ad ingresso gratuito. Tutte le informazioni su www.carniarmonie.it

A Bicinicco la Festa Della Trebbiatura

Torna puntuale la 15^ Festa Della Trebbiatura in paese che quest'anno si svolgerà venerdì 28, sabato 29 e domenica 30 luglio presso Parcheggio Renati. Il programma della giornata è disponibile qui.

Biofesta a Ragogna

Ormai la Biofesta è certificata come un evento che «fa bene», non solo all’alimentazione visto che per due fine settimana consecutivi si mangerà solo biologico, prodotti a marchio Aqua e presidi Slow food a km 0, ma un evento che fa bene anche all’economia locale. A Ragogna (www.prolocoragogna.it), il 28, 29, 30 luglio e il 4, 5 e 6 agosto ogni giorno dalle 18 all’1 di notte, prenderà vita la diciassettesima edizione della BioFesta che, come l’anno scorso raddoppia le date dando spazio a molti produttori locali. Maggiori info, qui.

Sagre d'Avost a Martignacco

Ritorna la Festa della Tagliata a Martignacco alla Sagre d'Avost. Dal 27 luglio al 7 agosto non perdetevi l'occasione di partecipare alla 46ma edizione della Sagre dal Plevan e di trascorrere serate all'insegna del divertimento con tutti i paesani. Qui tutti i dettagli.

Color Run a Lignin Sabbiadoro

La quinta tappa di The Color Run Dream World Tour, l’evento itinerante organizzato da RCS Sport – RCS Active Team, sabato 29, arriva a Lignano. Sarà attivo il Promo Point posizionato al PalaPineta, in via Lungomare Alberto Kechler. Questi giorni e orari in cui sarà possibile iscriversi e ritirare i race kit:sabato 29 luglio dalle 10 alle 15. Maggiori info, qui.

Show cooking Carnia

Uno show cooking in un paesaggio incontaminato, ad un passo dal cielo e per la prima volta in quota, nelle meravigliose e scenografiche malghe della Carnia e Canal del Ferro, in Friuli tutto questo è «Carnia, eccellenze in malga». L’appuntamento è per i due ultimi week end di luglio, quando chef stellati Michelin, chef mediatici/televisivi e chef del territorio si esibiranno in inediti show cooking in un contesto veramente inusuale, di grande autenticità e fascino paesaggistico. Maggiori info, qui.

Sagra di Vidulis

Sabato 29 luglio, alle 21, l'armonica a bocca si fonde con le doti canore di un artista unico nel suo genere: Pgalassi. Tutti i dettagli sono qui.

Aquileia, sabato 29 luglio il dibattito: ‘Dove va il lavoro?’

Sabato 29 luglio, alle 19, alla Festa de l’Unità di Aquileia (parco festeggiamenti di via Minut) si terrà il dibattito intitolato ‘Dove va il lavoro?’ con la partecipazione del deputato udinese del Partito Democratico Paolo Coppola. L’incontro si concentrerà sul futuro del lavoro e rappresenta un’occasione per riflettere sulle sfide e sulle prospettive delle nuove professioni, ma anche sulle opportunità offerte dalla rivoluzione tecnologica. Assieme a Coppola, siederanno al tavolo dei relatori due rappresentanti del mondo sindacale, Maurizio Balzarini, Segretario organizzativo CGIL Provincia di Udine e Fabiano Venuti, sindacalista FIM-CISL FVG, e il vicepresidente dell’impresa di costruzioni ICOP, Piero Petrucco. A moderare l’incontro il segretario del PD di Fiumicello, Fabio Luongo.

Note del Timavo

Appuntamento di Note del Timavo Anteprima Tango da Pensare XXX edizione al Castello di Colloredo di Monte Albano sabato 29 luglio, ore 21.00, con il recital " Piazzolla secondo Aisemberg». Protagonista il pianista Hugo Aisemberg, testimone storico, che ci introdurrà, attraverso un'informale "chiaccherata" prima del suo concerto, alla mostra fotografica "Il tango e Piazzolla». Info su: www.puntomusicale.org | info@puntomusicale.org |

Solo puro divertimento al Mr.Charlie Lignano

Sabato 29 Luglio al Mr.Charlie Lignano si trasforma in Ibiza grazia all'evento Baleari Dance Mega Party targato Be Nice Model Agency. Una serata dedicata a una delle più belle feste musicali fatte ad Ibiza con la musica di dj Gianni Coletti e special guest Kelly Hiltone. Nel locale verrà allestito uno splendido set foto/video per un ricordo speciale assieme ai nostri modelli e modelle e per tutti gli ospiti, una splendida t-shirt in omaggio e tanti gadget targati Be Nice. Ingresso gratuito ma con prenotazione al numero 040303047 oppure tramite mail a info@be-nice.it, www.be-nice.it.