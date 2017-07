Investe un pedone e scappa. Poi ci ripensa e si costituisce

UDINE – Investimento in piazza Garibaldi nella serata di venerdì. Un 59enne di Udine è rimasto ferito dopo essere stato preso sotto da una Fiat Punto condotta da un 35enne straniero. Il fatto è avvenuto di fronte all’osteria Barnabiti.

In un primo momento l’investitore non si è fermato a prestare soccorso, ma ha continuato la sua corsa come se nulla fosse, lasciando il 59enne a terra. L’uomo è stato soccorso dal 118 e portato per accertamenti in ospedale.

Sul posto, per i rilievi, gli agenti della Polizia locale dell’Uti Friuli Centrale, che dopo aver ascoltato i numerosi testimoni presenti in quel momento in piazza Garibaldi, hanno cominciato la caccia all’uomo. L’automobilista, però, si è presentato spontaneamente dopo una ventina di minuti sul luogo dell’incidente, forse in preda ai sensi di colpa oppure dopo essersi reso conto di quanto accaduto.