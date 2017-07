Brutto male lo strappa alla vita a 32 anni

CERVIGNANO - La comunità di Cervignano piange la morte di Daniele Pantaleo, 32enne sconfitto da un brutto male con cui conviveva dall'età di 6 anni. Il cuore di Daniele ha smesso di sbattere giovedì sera all’ospedale di Palmanova, lasciando nel dolore la sua famiglia (ha un bimbo di 7 anni) e gli amici. A darne notizia è il Messaggero Veneto.

Come detto Pantaleo aveva scoperto di essere malato a 6 anni. Un male che sembrava essere stato sconfitto ma che si è ripresentato, in maniera più aggressiva, in età adulta, non lasciando scampo al 32enne. Originario della Sicilia (la sua famiglia si è trasferita in Friuli negli anni '90) Daniele amava la musica e trascorrere il tempo libero con il suo piccolo e con la sua compagna Lida.