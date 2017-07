Fuoco nell'inceneritore di Manzano: intervengono i Vigili del Fuoco

MANZANO – Un incendio è divampato nel magazzino dell'inceneritore di Manzano, intaccando alcuni sacchi di polveri di legno e vernice pronti per lo smaltimento. Le fiamme si sono diffuse nel pomeriggio di venerdì, probabilmente a causa di un corto circuito.

Sul posto le squadre dei Vigili del Fuoco che oltre a domare le fiamme (i primi a intervenire per limitare i danni sono stati gli stessi dipendenti dell’inceneritore) sono state impegnate per la bonifica della struttura. Nessuno è rimasto ferito ma l’incendio, l’ennesimo in questo impianto, ha fatto tornare a galle le polemiche sulla sicurezza di questo termovalorizzatore, sito in località Manzinello.