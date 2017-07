Mondiali di basket femminile Under 19: è tempo di finali

UDINE - Stanno volgendo al termine i Mondiali di basket femminile under 19 di scena nei palasport di Udine e di Cividale del Friuli. Fuori dai giochi che contano l’Italia, estromessa agli ottavi dalla Spagna, si sono disputate venerdì le quattro partite valevoli per i quarti di finale.

La Russia (con una grande Vadeeva, autrice di una prova condita da 28 punti e 14 rimbalzi) è prevalsa sull’Australia per 67 a 65, il Canada ha fatto sua la posta in palio con la Cina per 68 a 65 dopo un finale incertissimo, il Giappone ha vinto agevolmente il match con la Spagna per 95 a 71 forte della velocità delle sue giocatrici e di un grande gioco di squadra, mentre gli Stati Uniti, dopo un inizio poco convincete, hanno battuto di prepotenza la Francia per 78 a 51.

Semifinali in programma sabato al Carnera alle 18.30 ed alle 21, stessi orari rispettivamente per la finale per il 3° posto e per la finalissima in programma domenica (ingresso 5 euro). Favoriti numero uno della manifestazione restano gli Stati Uniti, vincitori delle ultime sette edizioni del torneo.