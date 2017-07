UDINE – Scontro tra auto e scooter in piazzale Santa Maria della Misericordia. L’incidente è avvenuto poco dopo le 19.30 di venerdì: a essere coinvolti un 42enne di Udine alla guida di una Fiat Punto e un 31enne, anch’egli residente nel capoluogo friulano, in sella a un motociplo piaggio.

Come hanno riferito gli agenti della Polizia locale dell’Uti Friuli Centrale entrambi i veicoli percorrevano piazzale Santa Maria della Misericordia in direzione piazzale Chiavris quando, all’altezza dell’ospedale, sono entrati in contatti., Ancora da chiarire le ragioni dello scontro.

Il conducente dello scooter e la persona che viaggiava con lui sono finiti sull’asfalto, e sono stati soccorsi dal 118 e portati nel vicino Pronto Soccorso.