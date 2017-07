Loris Ferro avvistato nel Gemonese

TARVISIO - L'appello lanciato dai famigliari di Loris Ferro a 'Chi l'ha visto', che ha poi portato al tam tam sui media locali, sta portando ai primi risultati. Loris Ferro, infatti, il 32enne originario dell'Alto Friuli scomparso da Lamezia Terme lo scorso 13 luglio (vive in Calabria insieme alla madre), è stato avvistato nella zona di Gemona del Friuli.

Diverse le chiamate giunte ai carabinieri della Compagnia di Tolmezzo, che stanno verificando l'attendibilità delle segnalazioni. Pare comunque che Loris avesse qualche legame, in passato, con una ragazza residente proprio in uno dei comuni del Gemonese. Una vicende che sta facendo vivere ore di angoscia ai famigliari di Loris, che ha trascorso la sua infanzia a Tarvisio Centrale. Il giovane, infatti, è senza soldi e telefonino, e non ha con sè le medicine che è solito prendere.

Chiunque dovesse avvistarlo, come ricorda mamma Rosalba, deve immediatamente chiamare il 112. E' probabile che Loris possa essere diretto a Tarvisio, dove vive e lavoro il fratello Paolo. L'ultima volta che mamma Rosalba ha avuto suo notizie, il giovane si trovava in autostrada, a Napoli. In seguito non ci sono stati altri contatti.