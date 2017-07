Nuovo bando per l'accoglienza: 21 milioni di euro per mille posti

UDINE – Mille richiedenti asilo a 35 euro al giorno fino alla fine del 2018. Totale 21 milioni di euro. E’ il valore del bando per l’accoglienza in provincia di Udine, pubblicato dalla Prefettura e valevole tra settembre 2017 e dicembre 2018 e destinato a pagare gli enti o le associazioni accreditate per la gestione dei Centri di accoglienza straordinaria (Cas).

I comuni con popolazione inferiore ai 10 mila abitanti potranno accogliere al massimo cinquanta richiedenti asilo: la quota raddoppia per le località più abitate. Esclusi quei territori, come Udine, che attivano progetti Sprar (acronimo per sistema di protezione dei richiedenti asilo). A questo proposito il capoluogo friulano ha sottoscritto un protocollo d’intesa con la Prefettura per l’accoglienza di 350 migranti, assicurandosi la ‘clausola di salvaguardia’ prevista per i progetti Sprar.

Numeri che fanno già discutere, soprattutto per la scelta di investire oltre 20 milioni di euro per l'accoglienza, con il rischio che il Friuli possa tornare meta privilegiata per i flussi migratori.