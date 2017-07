Gli eventi in programma domenica 30 luglio

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 30 luglio, a Udine e provincia, eccoli.

'Fasjn la mede' a Sutrio

Un salto nel passato in paese. Nei prati dello Zoncolan in Carnia, domenica 30 luglio in scena i lavori della fienagione con «Fasjn la mede» che per l'occasione propone anche un piacevole percorso gastronomico. «Fasjn la mede», ovvero «Facciamo i covoni di fieno» a Sutrio, è una giornata diversa dal solito, alla scoperta di antichi mestieri e riti della montagna friulana. tutti i dettagli, qui.

Parov Stelar a No Borders

È l’indiscusso re mondiale e fondatore dell’electro swing. Stiamo parlando del musicista, produttore artistico e dj austriaco Parov Stelar, il secondo grande nome internazionale annunciato dal No Borders Music Festival – la celebre rassegna, giunta alla ventiduesima edizione, che valorizza la musica quale forma culturale oltre i confini – che ospiterà la mitica Parov Stelar Band domenica 30 luglio alle 21.15 a Tarvisio in Piazza Unità (in caso di maltempo il concerto si terrà al Palazzetto dello Sport di Tarvisio), unica data nell’intero Nordest. Tutte le info, qui.

Festa della Birra

Dopo il successo della scorsa edizione, torna a Udine da giovedì 28 a domenica 31 luglio, in piazza Venerio la Festa della birra artigianale, una tre giorni che coinvolge i produttori del Friuli Venezia Giulia, oltre a quelli nazionali ed esteri. La manifestazione – organizzata dalla Flash srl in collaborazione con il Comune di Udine – offrirà gastronomia con la degustazione di prodotti tipici e prestigiosi marchi di birra artigianale. Tutti i dettagli, qui.

Sagra dello struzzo

Torna come di consuetudine la 21esima sagra dello struzzo a Pozzuolo del Friuli in programma il 28, 29, 30 luglio e il 2, 4, 5, 6 agosto. Confermati tutti i punti di forza che hanno fatto apprezzare la festa anche oltre i confini regionali: menu di qualità, prezzi rispettosi dei portafogli delle famiglie, ambiente accogliente con spazio per i bambini, rispetto dell’ambiente con produzione minima di rifiuti, tanto da meritare numerosi premi. Il programma della giornata è disponibile qui.

Fagagna, tre giorni di spettacoli per la Festa di Mezzaestate

Al via la grande kermesse fagagnese organizzata dall'azzociazione volontari del Friul V.G. Nei giorni 28, 29 e 30 luglio in cui si celebrerà la Festa di Mezzaestate, una tre giorni di sport, cultura, appuntamenti, musica, giochi e mostre d'arte. Tutto è pronto alle griglie di partenza nel parco del Cjastenar di Fagagna. Il programma della giornata è disponibile qui.

Biofesta a Ragogna

Ormai la Biofesta è certificata come un evento che «fa bene», non solo all’alimentazione visto che per due fine settimana consecutivi si mangerà solo biologico, prodotti a marchio Aqua e presidi Slow food a km 0, ma un evento che fa bene anche all’economia locale. A Ragogna (www.prolocoragogna.it), il 28, 29, 30 luglio e il 4, 5 e 6 agosto ogni giorno dalle 18 all’1 di notte, prenderà vita la diciassettesima edizione della BioFesta che, come l’anno scorso raddoppia le date dando spazio a molti produttori locali. Maggiori info, qui.

Sagre d'Avost a Martignacco

Ritorna la Festa della Tagliata a Martignacco alla Sagre d'Avost. Dal 27 luglio al 7 agosto non perdetevi l'occasione di partecipare alla 46ma edizione della Sagre dal Plevan e di trascorrere serate all'insegna del divertimento con tutti i paesani. Qui tutti i dettagli.

Carniarmonie e le culture del mondo

Domenica 30 luglio alle ore 20.45 al Teatro Italia di Pontebba: Mac Saxophone Quartet in concerto, evento conclusivo del Pontebba Saxophone Festival giunto alla sua quinta edizione. Il concerto sarà anticipato da due conferenze dedicate al repertorio sassofonistico, giovedì 27 e venerdì 28 luglio alle ore 18. L’ensemble di sax sarà accompagnato in concerto dal pianista Roberto Plano e dal percussionista Alessio Benedetti. Programma accattivante con musiche di Gershwin e Bernstein riarrangiate da Valter Sivilotti. Concerti ad ingresso gratuito. Tutte le informazioni su www.carniarmonie.it

Show cooking Carnia

Uno show cooking in un paesaggio incontaminato, ad un passo dal cielo e per la prima volta in quota, nelle meravigliose e scenografiche malghe della Carnia e Canal del Ferro, in Friuli tutto questo è «Carnia, eccellenze in malga». L’appuntamento è per i due ultimi week end di luglio, quando chef stellati Michelin, chef mediatici/televisivi e chef del territorio si esibiranno in inediti show cooking in un contesto veramente inusuale, di grande autenticità e fascino paesaggistico. Maggiori info, qui.

A Bicinicco la Festa Della Trebbiatura

Torna puntuale la 15^ Festa Della Trebbiatura in paese che quest'anno si svolgerà venerdì 28, sabato 29 e domenica 30 luglio presso Parcheggio Renati. Il programma della giornata è disponibile qui.

Sagra a Vidulis

Domenica 30 luglio, ancora una giornata in famiglia con attrazioni, giochi e divertimento per i più piccoli. Alle 9 l'evento condotto in collaborazione con Fib Udine e S.B. Tagliamento. Alle 13 sfilata in Vespa con il club insetti scoppettanti. Per info ed iscrizioni www.insettiscoppiettanti.it o 3389801745. Alle 15 animazione per i bambini con il gioco per dipingere. Alle 21 gran finale con le coniugazioni musicali di Roberto Madonia e Riccardo Ambrogini. Alle 24 gran finale con l'unico ed inimitabile schiuma party. Maggiori info, qui.