Rapporto statistico 2017: in Fvg prevalgono i residenti soddisfatti

FVG - I residenti nel Friuli Venezia Giulia assegnano in media un voto di 7,1 al grado di soddisfazione della loro vita (lo 0,1 in pių rispetto alla media nazionale), 8 su 10 si dichiarano soddisfatti del proprio stato di salute e il 58,8% (contro una media nazionale del 50,5) si dice appagato dalla propria condizione economica. Sono alcuni dei grandi numeri che emergono dal Rapporto statistico 2017 del Friuli Venezia Giulia, pubblicato sabato sul sito della Regione e realizzato dall'amministrazione regionale sulla base fonti ufficiali della statistica europea, nazionale e regionale. La portualità record, lo slancio verso l'innovazione, la partecipazione sociale e il volontariato, l'attitudine alla cultura, il successo del turismo e l'efficienza dei trasporti pubblici sono alcuni dei punti di maggior forza del Friuli Venezia Giulia all'interno del panorama nazionale.

Economia, cultura e sport

I porti del Friuli Venezia Giulia hanno segnato nel 2016 una crescita nella movimentazione delle merci pari al 3,6% e Trieste è primo porto d'Italia per volumi di traffico. Sul versante dell'innovazione, nel primo trimestre 2017 in Friuli Venezia Giulia si contano 163 società start up innovative (+18% rispetto all'anno prima), per un'incidenza sul totale delle società di capitali (69 ogni 10 mila) che è la terza pių alta in Italia. Il Regional Innovation Scoreboard 2017 colloca il Friuli Venezia Giulia come prima regione italiana nel gruppo 'Moderate + Innovators' con un punteggio di 87,8 su 100. Anche i dati degli atenei sono positivi: alle Universitā di Trieste e di Udine le immatricolazioni sono aumentate le rispettivamente dell'1,4 e dell'1,3%. Nel 2016 il 13,6% delle persone dai 14 anni in su residenti in Friuli Venezia Giulia ha svolto attività gratuite per associazioni e gruppi di volontariato. Complessivamente, gli individui che hanno svolto almeno un'attività di partecipazione sociale (volontariato escluso) costituivano in regione il 30,5%, quota nettamente superiore alla media nazionale, pari al 24,1% e tra le più alte in Italia. In crescita anche la partecipazione a diverse forme di manifestazioni culturali, con un +6,6% di ingressi, secondo dati Siae. Il 41% della popolazione regionale ha visitato mostre e musei e una persona su quattro è stata a teatro. Mentre è in aumento costante la fruizione culturale su internet, così che il 60% degli utilizzatori del web legge giornali, riviste e informazioni online, il 54,3% dei residenti in Friuli Venezia Giulia ha letto almeno un libro all'anno (40,5% in Italia) e il 18% un libro al mese, secondo valore più elevato d'Italia. La quota di popolazione che pratica lo sport o qualche attività fisica nel 2016 è stata pari al 73,5%, tra i valori più alti in Italia, con un vistoso calo dei sedentari (meno 3,6% dal 2015 al 2016).

Turismo, trasporti e demografia

L'economia mostra segni più. Nel 2016 sono cresciute le vendite delle imprese industriali (+0,2%) ed è lievitata la produzione (+0,3%); il 55,8% delle prime 500 imprese della regione ha registrato un incremento dell'utile. Sul fronte del mercato del lavoro, è aumentato il numero degli occupati (+0,6%, con tremila unità in più). Tra le voci più positive, il turismo, che ha segnato nel 2016 un +6,5% tendenziale negli arrivi, con una crescita dei pernottamenti del 4,8%. Il Friuli Venezia Giulia conferma la propria tradizione di efficienza dei trasporti: nel 2016 il 97,3% dei treni regionali operati da Trenitalia e il 98,7% dei treni operati da Società Ferrovie Udine-Cividale erano in orario o denunciavano un ritardo contenuto nei 5 minuti. Per quanto riguarda gli autobus, l'83,5% dei residenti in regione si è detto soddisfatto della puntualità delle corse. Tra i punti critici il calo demografico, con una flessione dal 2015 al 2016 di 3 mila unità, sia per effetto delle dinamiche naturali sia di quelle migratorie, queste ultime in saldo positivo ma in diminuzione tendenziale. Al 31 dicembre 2016 il Friuli Venezia Giulia contava 1.217.872 residenti, di cui la maggioranza - 628.121 - femmine. Gli stranieri costituiscono l'8,6% della popolazione. L'età media dei genitori è di 35,9 anni per gli uomini e 32,2 per le donne. Infine una curiosità: i nomi pių diffusi in Friuli Venezia Giulia tra i nati nel 2015 (ultima rilevazione disponibile) sono stati Leonardo e Sofia.