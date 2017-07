Aggredisce due donne e le manda al Pronto Soccorso: arrestato

UDINE - Ha aggredito prima la compagna, poi la cugina della donna, intervenuta per difenderla. Per questo un un cittadino colombiano è stato arrestato dai carabinieri del Norm della Compagnia di Udine per lesioni personali e maltrattamenti in famiglia.

Il fatto si è verificato verso le 23.40 di sabato. Dopo l'aggressione i militari dell'Arma hanno fermato l'uomo, denunciato dalla vittima anche per violenze e maltrattamenti subiti nel corso degli ultimi anni, e l'hanno accompagnato nel carcere di via Spalato.

Le due donne sono state medicate al Pronto Soccorso della città, a causa delle lesioni riportate.