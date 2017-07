Gsa Udine, tagliato Price arriva Dykes

UDINE - A margine della presentazione del ritiro della Gsa Udine a Gemona del Friuli, il gm bianconero Micalich ha spiegato quali sono stati i motivi che hanno portato la società bianconera alla repentina rinuncia alle prestazioni sportive della guardia americana T.J. Price e a sottoscrivere un contratto con il pari ruolo Kyndall Dykes. «Per un certo periodo non siamo più riusciti a metterci in contatto via telefono con Price. Poi, quando finalmente l’abbiamo sentito, ci ha raccontato di avere alcuni problemi personali seri», ha ricordato Micalich. «A questo punto avevamo due opzioni: o farlo venire qui in Italia comunque, con tutti i rischi del caso, oppure riprendere in mano l’agendina con tutti i profili dei giocatori che avevamo in precedenza visionato e provare a prendere subito un altro giocatore», ha spiegato il g.m. udinese.

La strada scelta è stata, perciò, la seconda, con l’acquisto delle prestazioni sportive di Kyndall Dykes, guardia ventinovenne di New Orleans, alto 1,92 cm, proveniente dai rumeni dell’Ubt Cluj con cui ha giocato anche in Fiba Cup. Un giocatore che era da tempo sotto osservazione dell’entourage udinese che l’aveva individuato come sua prima scelta. A questo proposito, Micalich ha svelato un aneddoto: «Volevamo andare a visionarlo dal vivo già al termine della scorsa stagione quando Dykes stava giocando i play-off in Romania, ma il suo agente Santrolli ci aveva sconsigliato dal farlo perché il giocatore non voleva scendere in A2, seppure in Italia. Abbiamo deciso quindi di prendere Price, ma dopo quello che è successo, grazie a uno sforzo economico del nostro presidente, ci siamo ripresentati da Dykes che ha accettato la nostra offerta».

Sulle qualità di Dykes, coach Lardo ha affermato che: «E’ un giocatore diverso da Price, più esperto e che mette tanta energia in campo, pur se entrambi sono capaci di costruirsi dei tiri da soli e hanno grandi capacità realizzative».