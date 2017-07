118: per Telesca "clima avvelenato da ostilità politica"

FVG - «In casi eccezionali può verificarsi che più eventi urgenti facciano attendere un evento non urgente. Diversamente bisognerebbe avere un numero infinito di mezzi e questo non sarebbe possibile perché servirebbero infinite risorse. In un clima non avvelenato dall'ostilità politica e dalla fame mediatica di campagna elettorale si parlerebbe di queste cose con più serenità ed equilibrio». Lo afferma l'assessore alla Salute Maria Sandra Telesca, replicando alle accuse del capogruppo consiliare di FI Riccardo Riccardi, in relazione a episodi in cui dei 'codici bianchi' non avrebbero visto l'intervento dell'autoambulanza. «Riccardi sa bene che ‎noi abbiamo già aumentati i mezzi e gli equipaggi, e sa ancora meglio che eventi di questo tipo accadevano anche prima della riforma. Certo, chiunque si occupi di sanità vorrebbe poter essere sempre e dovunque con un'ambulanza, dove un cittadino chiama, anche se non c'è un'urgenza. Ma è onesto dire che questo non è e non sarà mai possibile, e che non c'è stata un'età dell'oro in cui governava il centrodestra che aveva a disposizione più mezzi e più risorse. L'eccellenza che Riccardi lamenta‎ come perduta la sperimentano ogni giorno migliaia di pazienti, quelli salvati senza clamore dal 118, quelli ricoverati e operati, quelli assistiti sul territorio».

"‎La questione degli interventi nelle situazioni non urgenti - continua l'assessore Telesca - é da sempre dibattuta in sanità e possiamo su questo portare un lungo elenco di situazioni che si sono verificate anche in passato, e su cui il Comitato regionale emergenza urgenza, da noi istituito, valuta e valuterà ancora dove serve rinforzare. Anzi l'abbiamo già fatto, anche se Riccardi finge di non saperlo: ‎in passato ad esempio in alcune zone della Carnia i tempi di arrivo per codici gravi erano insostenibili, e perciò siamo intervenuti».‎

Conclude Telesca: «La sanità é complessa e bisogna sempre cercare l'equilibrio tra quello che serve realmente e quello che è comprimibile. Perché se non ci sono dubbi che la priorità è garantire l'intervento salvavita, i costi sono comunque a carico dei cittadini e le risorse vanno utilizzate in primo luogo per salvare vite.‎ Dovrebbe saperlo lo stesso Riccardi, che ci ha spesso accusato in Consiglio di aver un bilancio troppo assorbito dalla sanità».‎