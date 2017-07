La Russia si laurea Campione del mondo di basket femminile Under 19

UDINE - Si è concluso il campionato del mondo femminile under 19, che per una settimana ha calamitato le attenzioni degli appassionati di basket sulla nostra regione. Vincitrici del torneo, dopo una finale tirata ed altamente spettacolare, con oltre 2.000 spettatori sugli spalti provenienti da tutto il mondo, sono state le giocatrici della Russa che hanno vinto sugli Stati Uniti per 86 a 82. Terzo classificato il Canada che ha battuto nella finalina il Giappone per 67 a 60.

Russia e Stati Uniti si sono trovate a fronteggiarsi nel match conclusivo della competizione per la seconda volta consecutiva, dopo che già due anni fa, in Russia, le atlete americane batterono in finale le russe. Ne è venuta fuori una finale entusiasmante, dal punteggio alto per il basket femminile, con canestri di classe ed emozioni su entrami i fronti. Russia più forte con le sue lunghe Musina e Vadeeva, molto mobili e capaci di giostrare anche lontano dal canestro, USA più dinamica e consistente sulle esterne, con la Carter e la Dangerfield su tutte.

Dopo un match equilibratissimo, tirato fino all’ultimo secondo, la Russia ha interrotto lo strapotere americano, che durava da sette edizioni, facendo suo l’importante trofeo, spinto da un incrollabile spirito di squadra e dalla classe dell’ala Musina (33 punti) e del centro Vadeeva (26 punti), quest’ultima nominata MVP dell’intero torneo.

Campionato finito naturalmente anche per l’Italia. Le azzurre di coach Lucchesi si sono classificate all’11° posto battendo, nell’ultimo incontro disputato a Cividale, il Messico per 72 a 54.