Giochi nei quartieri: altre 5 tappe per ‘In giro giocando’

UDINE - Anche la prossima settimana prosegue, con cinque nuove tappe, ‘In Giro Giocando – Zuiant a torzeon’, il tour del Ludobus nelle aree verdi, nei parchi e nelle piazze di Udine. Si parte martedì 1° agosto nell'area verde Marcello D'Olivo di viale Afro (giochi per tutti), per poi proseguire il mercoledì 2 nell’area verde Padri Marchiol di via Piutti (giochi per tutti), giovedì 3 nell'area verde Vittime delle foibe di via Bertaldia (giochi per tutti), venerdì 4 nell'area verde dell'ex vivaio Giorgini di via Colugna 104 (laboratorio di costruzione di giochi) e sabato 5 nell'ambito della festa di S. Osvaldo (giochi e animazione).

I dettagli

Come sempre tutti gli eventi si svolgeranno dalle 17.30 alle 19.30 e in caso di maltempo saranno dirottati al coperto nella Ludoteca comunale di via del Sale. Le attività proposte dagli animatori del Ludobus si susseguiranno per tutta l'estate e spazieranno dall’animazione ai giochi di movimento, dalla scuola di piccolo circo alle Crazy Funny Bikes, dai laboratori di costruzione giochi e ai giochi d’acqua. Il tour proseguirà poi anche ad agosto e settembre con tanti nuovi eventi in programma.

Per informazioni: PuntoInforma (tel. 0432.1273717), Ludoteca (tel. 0432.1272677-756). Il programma completo degli appuntamenti è consultabile sul sito www.comune.udine.gov.it.