Paviotti promuove Serracchiani ma ritiene improbabile una sua candidatura bis in Fvg

FVG - La sua cartà d’identità politica non dà adito a dubbi. Assessore comunale dal 1990 al 1993, vicesindaco dal 1993 al 2002 e dal 2002 sindaco di Cervignano. Dal 2013 è consigliere regionale e capogruppo dei Cittadini. Si definisce una persona «concreta», uno che – soprattutto da sindaco – ha «lavorato molto sul territorio». E’ uno strenuo difensore della riforma degli enti locali, anche perché «con i sindaci della Bassa e grazie alla legge Iacop quella strada l’avevo imboccata già dieci anni fa». Oggi, Pietro Paviotti, si dice consapevole della difficoltà in cui versa il centrosinistra in Fvg. Ma da sportivo aggiunge che le partite non sono mai perse in partenza, anche «quelle che paiono difficilissime».

Partiamo proprio dalle Uti. Davvero le ritiene indispensabili?

«Credo che i Comuni debbano lavorare assieme perché hanno necessità di fare rete. E’ la stessa cosa che chiediamo di fare alle imprese quando le sosteniamo a operare con progetti di filiera».

L’ex sindaco di Tarvisio, Renato Carlantoni, si oppone invece alle Uti perché ritiene che vadano messi in rete i servizi comunali ma non le funzioni.

«Io ritengo che dobbiamo creare un ente più grande rispetto ai Comuni tradizionali con compiti di programmazione di area vasta. Non possiamo cioè continuare a pensare a uno sviluppo del territorio che è, di fatto, frammentato su Comuni piccoli o addirittura piccolissimi. Le scelte importanti, quelle strategiche, devono essere condivise e progettate assieme. Ecco allora che l’Unione dei Comuni ha un compito fondamentale. L’idea localistica del «fare da soli» o del «piccolo è bello» ha lo sguardo corto non può dare risposte complessive ai bisogni di un territorio più vasto».

Ma non teme il rischio che i Comuni capofila la facciano poi da padroni?

«In realtà il fatto di avere previsto che le nuove Unioni abbiano una loro identità e cioè la 'personalità giuridica' evita questo rischio. E’ vero invece che il Comune più grande deve essere, per così dire, generoso con i comuni più piccoli se vuole esercitare un positivo ruolo di guida. Anche in questo senso riprendo la mia esperienza da sindaco e i risultati sono concreti ed ancora misurabili. Tornando un attimo alla programmazione condivisa e di area vasta faccio alcuni esempi: decidere assieme dove mettere le nuove zone commerciali, quelle produttive, l’edilizia sportiva o quella scolastica; solo una programmazione strategica condivisa può dare risposte utili ed evitare gli errori del passato».

Qual è il bilancio del centrosinistra in questi quattro anni di governo regionale?

«La Giunta ha operato sicuramente bene. Da parte sua, la presidente Serracchiani ha lavorato con grande qualità e con il massimo impegno. E’ vero anche che il suo è un carattere non sempre facile. Anzi, a tratti è spigoloso, ma le riconosco capacità di analisi e di sintesi non comuni. E i risultati sono a mio avviso importanti e concreti».

Ci può citare qualche esempio di questi risultati?

«Ha risolto il nodo della terza corsia autostradale che era ancora un’ipotesi senza copertura finanziaria. Ha risolto tutta una serie di questioni: dalla bonifica del sito inquinato di Torviscosa, agli interventi di recupero di un monumento nazionale come è Palmanova; ha dato uno slancio straordinario al porto di Trieste che sta vivendo uno sviluppo che porterà benefici all’intera regione; ha saputo intervenire su un settore strategico qual è lo sviluppo della rete ferroviaria e su una questione complicata come la ferriera di Trieste ha avuto il coraggio di perseguire una strada che punta a salvaguardare ambiente e posti di lavoro».

Un giudizio sulla squadra della Serracchiani?

«Sicuramente positivo. Tutti hanno lavorato bene su riforme difficili, i cui benefici ancora non si vedono, e per questo stiamo forse pagando delle conseguenze in termini elettorali».

Dovesse decidere lei, ricandiderebbe la Serracchini?

«Non svelo nessun segreto nel confermare che il mio personale suggerimento era di guidare la coalizione per un secondo mandato; oggi posso dire che questa eventualità è improbabile».

L’alternativa quale sarebbe?

«Dovesse rinunciare punterei su un candidato che abbia la forza di assumersi la responsabilità di quello che fin qui è stato fatto, vale a dire il coraggio di difendere le riforme attuate proseguendo su una strada riformista».

Nessuna discontinuità, fa capire. A questo punto un’idea di un papabile se la sarà fatta?

«E’ evidente che il vicepresidente Sergio Bolzonello è un candidato con le carte in regola».

Ma allora come si fa a scegliere il candidato?

«Auspico una scelta condivisa di coalizione su una figura da tutti riconosciuta ed apprezzata e credo che questa strada sia possibile. Le primarie non devono essere un mantra ma vanno usate quando le condizioni che dicevo non si presentino».

E i «Cittadini» come stanno…?

«Abbiamo lavorato tanto, con serietà e impegno. Abbiamo puntato sull’affidabilità del Gruppo e sulla disponibilità a metterci sempre in gioco. Abbiamo saputo accompagnare le riforme anche quando sapevamo di dire cose che non ci avrebbero premiato elettoralmente ma crediamo che un politico serio debba assumersi responsabilità nell’interesse della comunità. Per questo ci è arrivata la critica di chi ci suggeriva di dare maggiore sfogo alla pancia, di essere più cattivi».

E lei cosa replicava?

«Che preferivo un lavoro faticoso, difficile, pesante su questioni molto importanti come le riforme. E che anteponevo a tutto la tenuta della maggioranza e la governabilità. Quello che chiedono i cittadini».

Ha mai messo in preventivo l’ipotesi che non vi presentiate più come lista?

«No, dopo 5 anni di intenso lavoro i Cittadini saranno sicuramente presenti».

Avverte che anche in Fvg, soprattutto alla luce delle sconfitte alle amministrative, il vento è cambiato a sfavore del centrosinistra?

«Mi pare abbastanza evidente che di questi tempi – e accade un po’ dovunque – l’elettore punisca maggiormente chi governa. Ed è anche vero che affrontare con coraggio determinate riforme comporta rischi elettorali. Ma noi abbiamo sempre puntato a bene comune e non a calcoli di bottega».

Centrodestra e centrosinistra stano facendo i conti senza l’oste, ovvero il M5s. E’ così?

«Io dico che dobbiamo chiudere in fretta la 'pratica' del candidato presidente e lavorare a testa bassa, valorizzando tutto quanto abbiamo fatto, lavorando nel contempo a un programma in continuità e alla coesione della maggioranza. Il Pd è partito il più grande, poi c’è l’ala riformista moderata, e siamo noi, e poi una componente con identità più a sinistra che sostituisca quello che è stato Sel nell’ultima tornata».

Vuol dire che basterebbe ripercorrere quanto fatto da Illy o da Prodi?

«Basterebbe riproporre lo schema utilizzato nel 2013 dalla coalizione. E’ evidente che dobbiamo cercare l’unitarietà, ma questa si costruisce su patti chiari proprio per evitare quello che era successo successo a Prodi».

Dunque c’è spazio anche per i transfughi del Pd, i bersaniani per intenderci?

«Sicuramente c’è posto per una sinistra che sappia interpretare un ruolo 'governativo', anche perché a livello regionale la conflittualità diminuisce. Sì, su un programma condiviso si può fare».

Subito il programma, dice. Ma il Pd è d’accordo?

«E’ il primo partito della coalizione, con dentro diverse anime. Resta la componente più fattiva e determinante».

Certo, ma finché la Serracchiani non si decide…

«Confido che deciderà in fretta. Comunque ripeto che chiunque sia dovrà credere nel lavoro fatto perché nei prossimi 5 anni si potranno raccogliere i frutti del lavoro fatto. Ricordo, in questo senso, l’esperienza dell’allora assessore alla sanità Fasola: adesso è considerato bravo ma negli anni della sua riforma girava quasi scortato».

Chi teme di più fra gli avversari?

«Non voglio entrare nel campo degli avversari, non lo trovo elegante. Non posso fare il nome anche se ho le idee chiare in merito».