«Cormor Live», torna la grande musica dal vivo al Parco del Cormor

UDINE- Venerdì 4 agosto ritorna la grande musica dal vivo al Parco del Cormor di Udine. E lo fa in modo prorompente, ospitando l’unica data italiana del tour europeo dei Karikatura. Una delle più apprezzate indie band degli Stati Uniti sbarca a Udine. I Karikatura sono di New York City e fanno ballare da tempo tutto il mondo con tournè in America, Brasile, Giappone ed Europa. Fra i più grandi interpreti della musica che ha radici nel vero Latino, fondono tutte le sonorità che fanno scatenare il pubblico in un concerto esplosivo che unisce latino, hip-hop, cumbia, reggae, indie rock e merengue. Un concentrato fusion che li ha portati anche nell’American Music Abroad, programma di interscambio culturale amministrato da «American Voices» per il Dipartimento di Stato Americano, ufficio istruzione e cultura. Un evento ai massimi livelli con ospiti internazionali che fa già presagire cosa hanno in serbo i nuovi gestori del Parco del Cormor per le prossime stagioni per gli eventi musicali e culturali, dedicati sia ai cittadini udinesi che regionali. Eventi che fanno il paio con il grande progetto di riqualificazione dell’area ristoro del Parco del Cormor e il restyling che prevede numerose proposte per aumentare la gradevolezza del polmone verde cittadino, rendendolo più fruibile con interventi che strizzano l’occhio anche alle ultime tecnologie wireless.

La Beerralonga

Ritorna quindi la musica live nel parco più bello della città il 4 agosto, con l’unica data italiana dei newyorkesi Karikatura ed il loro sound a metà strada fra latino e rock, creato grazie ai componenti multiculturali della band che provengono da tutto il mondo; una grande esclusiva che promette già di fare sold-out visto il livello della band ospite, ove per l’occasione sarà organizzata anche la prima Beerralonga, la festa dedicata alla birra, al buon cibo e alla musica. Un evento che unisce l’arte della musica alla multiculturalità con un ponte immaginario fra Italia e America in un crescendo di emozioni sia sonore che visuali. L’area ristoro sarà attiva già alle 19 per le cene, il concerto inizierà verso le 21. L’ingresso sarà gratuito e, nello stile di questa stagione che vede il Parco un po’ come come una festa paesana, si potranno trovare: fornitissimo chiosco gastronomico, grigliate alla brace, frittura di pesce, chioschi birreria e drink. Per informazioni e prenotazioni di cene è attiva l’infoline sms 340 6462476 oppure la pagina Facebook ufficiale.