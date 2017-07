Torna a Udine per la seconda edizione di Bike Night

UDINE - Bike Night è un evento che unisce la bici, la passione e le persone. Nel 2016 è diventato un vero e proprio tour, con oltre 2500 partecipanti. E la prima edizione a Udine è stata sorprendente: dall’ippovia all’ex ferrovia, chilometro dopo chilometro si è creato un vero spirito di gruppo tra i 200 ciclisti. E nel 2017 (il 5 agosto, dalle 18) in quanti parteciperanno?

Il percorso del 2017

La Bike Night Udine – Alpe Adria porterà a pedalare su una delle ciclabili tra le più belle d’Italia: il percorso segue la Ciclovia Alpe Adria che per i primi chilometri coincide con l’ippovia che porta a Buja. Il terreno dell’Ippovia è adatto a mountain bike e bici da trekking, con alcuni tratti in ciottolato. Arrivati a Gemona si percorrerà la pista ciclabile costruita sui vecchi binari della ferrovia: un vero tuffo nel passato, grazie alla presenza di vecchi semafori, gallerie, stazioni ferroviarie oggi trasformate in ristori e ostelli.

Tra boschi e borghi storici

Per la seconda edizione in Friuli Venezia Giulia del progetto Bike Night ha in programma un percorso tra boschi e borghi storici, che accompagnerà i partecipanti dolcemente nelle Alpi. 100 chilometri unici: a Udine ci sarà il Villaggio Partenza con 5 aree a tema, poi tre ristori e la colazione all’arrivo all’antica stazione di Ugovizza. Possibilità anche, per chi lo desidera di passare dievresi giorni all'insegna della bici.

Il 3 agosto

Arrivo ad Udine, check-in e sistemazione presso l’Hotel Suite Inn dove verrà sevito un fantastico cocktail di benvenuto. L’hotel è dotato di parcheggio auto e bici gratuito e custodito, wi fi in tutta la struttura, assistenza e reception in hotel h 24 con personale presente e in lingua. Verrà fornita anche una mappa di Udine personalizzata. Cena libera secondo indicazioni e suggerimenti forniti in hotel.

Il 4 agosto

Colazione a buffet al mattino, dolce e salato con prodotti locali, genuini e di pasticceria, anche menù colazione senza glutine con selezione da Hotel certificato da Aic Fvg Associazione Italiana Celiachia. La giornata sarà dedicata alla preparazione per affrontare la Bike Night, percorrendo il tratto il tratto finale della Fvg1 Udine-Grado con bici propria e cicloguida professionale del luogo, che descriverà il percorso e le bellezze paesaggistiche locali. Percorrendo dolci strade bianche, ci si addentrerà nella piatta campagna friulana, passando da un paesino all’altro e arrivando alla città stellata di Palmanova, capolavoro dell’architettura militare veneziana, progettata e costruita per difendere i confini regionali dalle minacce straniere, soprattutto dei Turchi. È un modello di città unico nel suo genere, a forma di stella a nove punte, perfettamente simmetrica. Pedalado tra i bastioni si continua lungo «l’autostrada delle due ruote» dove non è difficile incrociare flotte di cicloturisti diretti verso l’ambita meta: il mare! Tappa di ristoro ad Aquileia, splendida città testimone dell’espansionismo coloniale dell’Impero Romano. Il campanile della storica Basilica di Aquileia, sito Unesco, è l’esempio più bello e imponente del passato romano e saluta i pedalatori. Una meritata sosta all’ombra del campanile precederà l’ingresso all’interno della Basilica per ammirare gli splendidi mosaici del pavimento. Si prosegue verso il mare e la laguna di Grado fino a mettere finalmente le ruote sulla sabbia! Meritata la tappa a base di proteine e carboidrati dall’amico Max, collezionista di Gin che abbina a fantastici panini e hamburger gourmet vista spiaggia! Relax e passeggiata a Grado. Rientro nel tardo pomeriggio con comodo Bici bus che riporterà ospite e bici in hotel. Alle 18 sessione rilassante di yoga per ciclisti con Timo Pritzel, un ex professionista di Mtb acrobatico di Berlino famoso nel settore grazie al suo Yoga riabilitativo, sperimentato su se stesso e pensato per il recupero muscolare di chi pratica bicicletta. Alle 21 party Bike night in Ciclofocacceria Mamm, eletta tra le migliori d’Italia da Gambero Rosso: cena degustazione a scelta tra le proposte del giorno e la carta delle birre artigianali.

Il 5 agosto

Colazione a buffet al mattino, dolce e salato con prodotti locali, genuini e di pasticceria, anche menù colazione senza glutine con selezione da Hotel certificato da Aic Fvg Associazione Italiana Celiachia. Nuova sessione di Yoga per Ciclisti con Timo Pritzl, per prepararsi alla lunga notte in bicicletta. Adatto a tutti, anche principianti. Giornata di relax con pranzo pic nic al Parco del Cormor, il grande polmone verde della città di Udine raggiungibile in bici. Qui sarà possibile assistere ad un adrenalinico bike festival all’aria aperta con un emozionante spettacolo di Cycling Dance. Alle 18 apertura del 'Villaggio Partenza' della Bike Night, in pieno centro storico a Udine. Cena libera. A mezzanotte partenza per la seconda edizione in Friuli Venezia- Giulia del progetto Bike Night. 100 km da Udine fino ad Ugovizza, 4 soste ristoro, un’avventura notturna che porta alle Alpi. Bike Night è un evento che unisce la bici, la passione e le persone.

Il 6 agosto

Dopo la prima colazione presso l’antica Stazione di Ugovizza, rientro in treno o in bus a Udine (scelta da comunicare alla partenza o all’arrivo) a tariffa convenzionata. Relax in hotel. Yoga con Timo: sessione defaticante dopo la Bike Night. Il relax e la cura del corpo allieveranno le fatiche della pedalata notturna. Pranzo libero. Late check out della propria camera entro le 18.