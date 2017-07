PicNic al tramonto: nuovo appuntamento da Casale Cjanor

FAGAGNA - A grande richiesta una nuova data per il Pic Nic al tramonto a Casale Cjanor (via Casali Lini 9, Fagagna). L’appuntamento prenderà il via a partire dalle 20.30: ad accogliere gli ospiti copertine bianche, candele e luci soffuse che creeranno l'atmosfera giusta per una serata rilassante in cui scorgere le stelle tra le fronde degli alberi. A fare da sottofondo a rane e grilli, non mancherà dell'ottimo accompagnamento musicale. Il costo della serata è di 29 euro a persona, comprensivo di menù picnic e una bevanda.

I posti sono limitati e è necessaria la prenotazione: 0432 801810 - info@casalecjanor.com, messaggio privato su Facebook