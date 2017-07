Folk in Tour, 'La magia dei luoghi, delle genti, delle tradizioni'

UDINE - Folk in Tour 2017 vuole essere un modo di vivere la musica attraverso i luoghi, le persone le tradizioni con particolare attenzione agli artisti friulani che da anni viaggiano e si muovono in questo territorio e oltreconfine, in sinergia a diversi artisti stranieri che hanno fatto della musica il proprio stile di vita, con un attenzione particolare agli archi siano essi violini, contrabbassi, nyckelharpa.

L’apertura ufficiale sarà il 4 agosto ad Aquileia

Alla Cantina Brojli doppio appuntamento con il folk etnico del Duo Pucci Venier che presenteranno in anteprima il loro prossimo cd e il gruppo multietnico Mestison e la loro miscela esplosiva di ritmi, canti e danze e sonorità tra il moderno e l'arcano dove cumbia, mapalè, sòn corridos, si fondono con funky, reggae e salsa al ritmo incalzante di strumenti a percussione tradizionali e strumenti più moderni come il basso, chitarra e la tromba.

L’11, il 12 ed il 13 agosto

Seguirà l’11, il 12 ed il 13 agosto a Clauzetto un intenso weekend che vedrà la musica protagonista nelle sue diverse sfaccettature e connessioni per trasformare il paese in un palco a cielo aperto. Sarà possibile camminare tra i faggi di Pradis di Sotto guidati dalla voce folk di Emma Montanari e scoprire i musicisti nel bosco. Addentrarsi nelle Grotte di Pradis e vederle trasformate in una tela di colori con Antonella Benanzato Creativity un percorso tra minimalismo e arte e musica. Gli archi della Fiddle Family Tradmod e Weiner Fiddle family dall’Austria daranno ampio spazio all’improvvisazione ed a virtuosismi ad ogni appuntamento tra passeggiate e concerti aperitivo. Dalla Scozia il Trio Pennycook, Truswell and Kuck salirà sul palco e ci porterà la tradizione scozzese ed irlandese mixata e riarrangiata con musica classica internazionale. Il Trio Forte, Pucci Venier porterà ritmi gitani, balcanici e pura energia. Il Coro Voxnova & Coro S. Maria di Lestans diretti da Carla Brovedani a emozionerà con le voci ed i canti da tutto il mondo.

L'appuntamento speciale

Il 14 Agosto ci sarà un appuntamento speciale: un filo musicale unirà un gemellaggio culturale tra famiglie di violini austriaci di Ludwig Weiner, gli archi Tradmod ed i violinisti del Gruppo Folkloristico «Val Resia» uniti in una performance unica al mondo in alcuni luoghi speciali di Prato di Resia. Si proseguirà il 16 Agosto con i virtuosismi di Notte di Note Italiane, la storia della musica italiana dal Medio Evo ai giorni nostri, un intreccio di stili musicali e voci un appuntamento sul sagrato della Chiesa di San Nicolò a Castelnovo. Il 18 Agosto a Paluzza uno scenario unico la Segheria Veneziana «Siê da Fuce» vedrà ospiti i Re Niliu, con Ettore Castagna, i giovani del laboratorio Cressi Experience di Cercivento e dalla Finlandia, tra tradizioni nordiche polche schottis, mazurche e tango Nam Trio con Piia Kleemola. Si prosegue il 19 Agosto a Villalta di Fagagna con un palco scoppiettante Baraban ed il Trio Finlandese presso l’Azienda agricola Il Poggio. Il 20 Agosto un evento in una location a dir poco spettacolare per una prima assoluta in ogni senso: Angelo Floramo con i Fulzics ripercorreranno antiche ballate de «L’osteria dei passi perduti», in cima al Monte Valinis di Meduno.

Degustazioni e musica

Il 23 Agosto in concomitanza della Cena del «Gno Ort», degustazione dei prodotti tipici del territorio organizzata dal Comune di Castelnovo del Friuli e dall’Associazione Le Rivendicules, Giulio Venier & Paolo Forte intrecceranno tradizione e modernità per concludere questa parte di Tour estivo assieme in un convivio di musica e cibo. Concluderanno questo Tour musicalel l’8 ottobre gli Aniada a Noared Altrioh, che ritorneranno per la tradizione della vendemmia presso l’Azienda Agricola Vini Venica di Prepotto.

Gli eventi collaterali

Non mancheranno eventi collaterali quali mostre e laboratori e alcuni momenti conviviali in collaborazione con le aziende del territorio. Nei giorni 12 ed il 13 Agosto, per chi vorrà approfondire o avvicinarsi al mondo dei violini e alle sue diversità e origini, sarà possibile partecipare ad un workshop di violino folk «Note e colori dall'animo folk» con maestri internazionali quali: Giuliano Grasso, Gavin P, Ludwig Weiner ̧ Giulio Venier. Ci sarà spazio anche per i più piccoli che potranno realizzare un tamburo sciamanico con Stefano Principini sabato 12 Agosto presso il Cortile Brovedani a Clauzetto. Un vero e proprio tour che vede più di 11 date con 17 composizioni musicali e repertori musicali creati e pensati appositamente per la manifestazione che vuole entrare in sinergia con le diverse realtà locali del territorio per valorizzare l’enorme patrimonio storico, culturale, geografico tra terra e cielo del Friuli Venezia Giulia.

Info: www.folkintour.it, info@folkintour.it.