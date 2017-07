Regionali 2018: ecco la candidatura di Sergio Bini

UDINE – Sergio Bini rompe gli indugi, annunciando che il ‘suo’ 'Progetto Fvg' sarà presente alle elezioni regionali nonchè alle comunali di Udine nel 2018. «Saremo l'unica vera novità nel centrodestra», assicura, lanciando la propria candidatura alla giuda della Regione Fvg. «Ci siederemo attorno a un tavolo e insieme, come coalizione, decideremo chi sarà il candidato del centrodestra. Basta con il toto-nomi, è il momento di toto-idee e toto-programmi». Sull’ipotesi primarie, Bini chiude così: «Siamo a disposizione, per unire e non per dividere. Le primarie sono uno strumento democratico. Appoggeremo qualunque persona sarà indicata dalla coalizione, Riccardo Riccardi compreso». Nel frattempo, il nome espresso da Progetto Fvg è quello di Sergio Bini.

Dopo l’ufficializzazione della discesa in campo di Renzo Tondo, che ha fatto seguito a quelle di Riccardo Riccardi e Massimiliano Fedriga, ecco anche il nome di Bini il quale, annunciando la sua candidatura, si è voluto togliere qualche sassolino dalla scarpa. «In questi mesi hanno cercato di infangarci e oscurarci, ma questo tentativo ci ha rafforzato anziché indebolirci. Non abbiamo paura della ‘vecchia politica’, che si è chiusa a riccio quando abbiamo cominciato ad affacciarci sulla scena regionale, e andremo avanti a tutta per dare un contributo concreto alla vittoria del centrodestra. I partiti tradizionali – evidenzia Bini – sono in difficoltà e il mondo civico, un po’ ovunque, sta ‘spaccando’. Proprio all’interno del mondo civico si pone Progetto Fvg, con l’obiettivo di riavvicinare la gente alla politica».

La creatura di Bini quindi sarà presente con liste proprie, fatte di persone comuni e di amministratori (alcuni dei quali presenti in sala, come il sindaco di Moggio Giorgio Filaferro, la vicesindaco di Gemona Adalgisa Londero o il consigliere di Lignano Stefano Trabalza). Da settembre comincerà a spingere sull’acceleratore per farsi trovare pronta in vista del 2018 su due fronti, in regione ma anche in Comune a Udine. «Appoggeremo Loris Michelini – assicura Bini – perché la riteniamo una persona seria, capace e pulita». Per le regionali Bini non nasconde una sintonia con la Lega Nord: «Stiamo lavorando insieme da tempo», anticipa, chiudendo (per ora) le porte a Sergio Cecotti. «Non lo conosco e non mi voglio esprimere. Il mondo autonomista però è un caos», chiude l'imprenditore friulano.