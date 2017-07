Euro Wellness Parade: Jill Cooper sbarca a Cividale

CIVIDALE - Dal continente a stelle e strisce alla più famosa cittadina longobarda friulana, patrimonio Unesco. Sarà Jill Cooper, direttamente dagli States, a sbarcare a Cividale del Friuli per aprire la quarta edizione di Euro Wellness Parade, l’appuntamento dedicato allo sport a 360° in programma nella città ducale da venerdì 29 settembre a domenica 1 ottobre, promosso dall’Associazione sportiva Ginn For Ju.

Una star nel campo del fitness

Fisico mozzafiato e grinta da vendere, Jill Cooper è una star nel campo del fitness. Insegnante e personal trainer di noti personaggi tv, è diventata anche produttrice musicale, ha disegnato una linea d’abbigliamento e cura diverse rubriche dedicate allo sport e al fitness. E’ stata consulente e insegnante per alcune delle trasmissioni più seguite dal pubblico televisivo: Amici di Maria De Filippi, Grande Fratello, Verissimo, Maurizio Costanzo Show, Pomeriggio Cinque, Mattino Cinque, Forum e Buona Domenica, nell’edizione con Paolo Villaggio. Inoltre, Jill Cooper è Personal Trainer e Fitness Teacher di star televisive come Alessia Marcuzzi, Maria De Filippi, Paola Perego, Paola Barale e Pamela Prati. Quest’anno è entrata ufficialmente nel cast, in coppia con Antonella Elia, della sesta edizione di Pechino Express, la trasmissione televisiva condotta da Costantino della Gherardesca che prenderà il via il 13 settembre. Non è da tutti i giorni una lezione di Superjump con la ‘fitwoman’ che ha messo a punto un minitrampolino secondo gli studi effettuati dalla NASA per allenare gli astronauti.

La manifestazione

Jill sarà una delle stelle del fitness sui palchi di Euro Wellness Parade, la manifestazione sportiva che è ‘open’, cioè aperta agli iscritti di tutti gli enti di promozione sportiva e riconosciuti dal Coni e delle oltre 80 associazioni e palestre che collaborano con l’organizzazione, ma anche a chi desidera avvicinarsi per la prima volta al mondo del fitness con la possibilità di iscriversi sul posto. Il programma, di alto livello, prevede 3 macrosettori: la parte sportivo- competitiva e ricreativa, la parte culturale e la parte dedicata alla didattica motoria.

Oltre 80 istruttori

I sette palchi ospiteranno 12 docenti provenienti da tutta Italia e dall’Europa e oltre 80 istruttori tra i migliori nel panorama regionale, alcuni stelle emergenti. I palchi saranno allestiti tra gli scorci più belli e caratteristici di Cividale. Si parte da Piazza Paolo Diacono con il palco dedicato al wellness di tipo posturale sotto la direzione artistica di Carmen Di Mauro. Spazio al wellness dance sul palco numero 2 allestito in Piazza Foro Giulio Cesare, dedicato al fitness musicale, sotto la direzione artistica delle notissime Alicia Quintana e Sabrina Micheloni. Stessa location anche per il palco di fitness techno che proporrà programmi sportivi, attrezzi e news per le lezioni di gruppo, il tutto diretto da Massimo Corsano, organizzatore dell’evento e Chiara Nasazio. Sempre in Piazza Foro Giulio Cesare non può mancare, naturalmente, un palco su cui cimentarsi nelle nuove attività del fitness di tendenza, tutte segnalate dal salernitano Giovanni Manzone, noto formatore e istruttore nazionale.

Location uniche

Panorama mozzafiato e location unica per il palco dedicato al fitness su bici indoor-cycling che sarà allestito sul sagrato della Chiesa di San Martino sul fiume Natisone. A dirigere questo speciale palco saranno Stefano Vascotto e Maura Spiesanzotti. Vicino al Ponte del Diavolo, altra vista spettacolare, si alzerà il palco per il body mind dinamico sotto la direzione artistica di Francesco Bortone dell’Associazione Alternattiva. Infine, ultimo palco nel Chiostro dei giardini del centro civico dedicato al fitness olistico, discipline emozionali e meditative per equilibrare mente e corpo. A far scoprire questa tipologia di attività motoria sarà il direttore artistico Giovanni Bortone, coadiuvato da Carla Alzanavi e Chiara Carniel. In caso di maltempo l’intera manifestazione si svolgerà sulla pista di pattinaggio al coperto e nel Palazzetto di Viale Udine.