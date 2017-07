Lavoro: Cartiere Alto Friuli e Amb cercano personale qualificato

FVG - Le società Reno de Medici spa di Ovaro e la Cartiera Ermolli Spa di Moggio Udinese ricercano, per il potenziamento del proprio organico, figure professionali di operatore di impianti per la preparazione della pasta di legno, operatore di impianti per la fabbricazione della carta e conduttore di macchinari per la fabbricazione di prodotti in carta e cartone e di altri materiali per cartiera.

«È un'interessante opportunità - evidenzia l'assessore regionale al Lavoro, Loredana Panariti - che verrà preceduta dall'organizzazione di uno specifico corso di formazione gratuito destinato agli iscritti al progetto Pipol del Friuli Venezia Giulia e volto a conseguire le competenze previste per le figure professionali richieste dalle aziende». Il corso, della durata di 452 ore complessive, prevede 302 ore d'aula che verranno svolte presso la sede della Cooperativa Cramars in via della Cooperativa 11/N a Tolmezzo e 150 ore di stage direttamente in azienda. Anche la Società Amb Spa di San Daniele del Friuli, in vista dell'imminente apertura di un'unità produttiva ad Amaro, ricerca per il potenziamento del proprio organico giovani under 30 già iscritti o iscrivibili al progetto Pipol da inserire in un corso di formazione gratuito volto a conseguire le competenze previste per la figura professionale di addetto alla conduzione di macchinari per la fabbricazione di materie plastiche. Il corso, della durata di 420 ore complessive, prevede 140 ore d'aula da svolgersi sempre presso la Cooperativa Cramars e 280 ore di stage in azienda. Per iscriversi a entrambi i corsi, gli interessati devono inoltrare la propria candidatura e il proprio curriculum direttamente ad annalisabonfiglioli@ccoopcramars.it, oppure possono rivolgersi per informazioni all'Ente di formazione Cooperativa Cramars (coopcramars.it, 0433 41943 lun-ven 9-13 e 14-18). Le iscrizioni saranno possibili fino all'8 agosto per il corso di formazione di addetto alla conduzione di macchinari per la fabbricazione di materie plastiche e fino al 18 settembre per quello in tecniche della lavorazione della carta e del cartone. Le valutazione dei curriculum e gli eventuali colloqui di selezione verranno svolti da operatori del Centro per l'Impiego e della Cooperativa Cramars.

«Molte aziende - commenta Panariti - cercano figure e profili professionali non facilmente reperibili sul mercato. Ecco perché proporre a chi è in cerca di occupazione una formazione mirata che offre un concreto sbocco occupazionale rappresenta una soluzione ottimale». "Le Cartiere Reno de Medici e Ermolli da un lato e la Amb dall'altro - aggiunge l'assessore regionale a Formazione e Lavoro - rappresentano esempi virtuosi e concreti tanto che, avere costruito attraverso un'azione sinergica tra Regione, imprese e ente di formazione un progetto di forte collaborazione, è sicuramente un valore aggiunto che va a tutto vantaggio dei cittadini perché mette loro nelle condizioni di acquisire competenze specifiche per aspirare ad un posto di lavoro che le aziende cercano e molto spesso non trovano».