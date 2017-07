Sciopero della Polizia locale nel giorno della Maratonina

UDINE - Gravi carenze gestionali e organizzative del comando di Polizia locale dell'uti Friuli Centrale. Ecco perchè le segreterie provinciali di Sapol Cisal, EE LL Fvg e Ugl hanno indetto uno sciopero per domenica 17 settembre, giorno in cui Udine ospiterà la Maratonina.

«Ci piacerebbe raccontare un’altra storia - affermano in una nota i rappresentanti sindacali - ma a 10 mesi di distanza dalla nascita dell’Uti Friuli Centrale, la musica è sempre quella! La stessa canzone stonata, quella che abbiamo fatto ascoltare durante lo sciopero 'flop' dell'11 giugno scorso, peraltro ampiamente riuscito, a cui ha preso parte il 90% dei lavoratori della Polizia locale. Tuttavia, nonostante sia arrivata la nuova comandante e siano state consegnate le pagelline del 2016, dopo 5 mesi di ritardo, esprimiamo per l’ennesima volta le nostre preoccupazioni per le gravi carenze organizzative e gestionali del Comando di Polizia locale dell’Uti Friuli Centale».

«Come noto - aggiungono - avevamo chiesto, almeno per l’immediato, che l’Uti Friuli Centrale rifornisse la Polizia locale di un minimo di vestiario (i vigili ne sono oramai privi, in quanto già usurato) inoltre si esigeva che nelle turnazioni partecipassero tutti gli ufficiali (anche quelli nuovi!) e tutti gli 'imboscati', senza nessuna eccezione di sorta. Eppure, malgrado le rassicurazioni di sindaco e presidente dell'Uti Furio Honsell, le nostre richieste sono rimaste lettera morta, e cosa ben più grave, le procedure concorsuali per l’assunzioni di 6 nuovi agenti sono ancora sospese».

Ecco perchè è stato indetto lo sciopero per la giornata del 17 settembre, quando in città si terrà la Maratonina, avviando il blocco del lavoro straordinario a partire da venerdì 3 settembre.