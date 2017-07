Via Mercatovecchio, via libera all'aggiudicazione provvisoria dei lavori

UDINE - I lavori di via Mercatovecchio sono stati affidati in via provvisoria alla ditta abruzzese EdilCostruzioni Group srl di Montorio al Vomano (Teramo), che si è aggiudicata l'opera con un ribasso d'asta del 17,837%, grazie al quale ha staccato le altre sei imprese che hanno partecipato alla fase finale della gara. Complessivamente l'importo dei lavori a fronte del ribasso è di circa 738 mila euro. «È un importante passo avanti verso la realizzazione di un progetto che valorizzerà tutto il centro storico – sottolinea il sindaco di Udine, Furio Honsell – e che si integra perfettamente con l'intervento di piazza Primo Maggio».

Come già annunciato nelle scorse settimane le tempistiche saranno legate anche allo svolgimento di Friuli Doc. «Prima di tutto adesso abbiamo i 35 giorni di attesa per consentire alle altre ditte partecipanti di presentare eventuali ricorsi – spiega l'assessore ai Lavori pubblici, Pierenrico Scalettaris –. Visto che queste settimane coincidono con il mese di agosto, abbiamo ritenuto di aspettare fino allo svolgimento di Friuli Doc. L'obiettivo è di iniziare i lavori non appena conclusa la manifestazione. L'intervento poi dovrebbe essere completato nell'arco di sette mesi».

Inoltre, come già concordato con le associazioni di categoria, l'amministrazione comunale organizzerà un incontro per la gestione delle attività del cantiere. «È intenzione del Comune convocare per tempo un tavolo tecnico per concordare con le categorie economiche delle modalità e delle tempistiche meno impattanti possibili per le attività commerciali – assicura Scalettaris –. Ringrazio gli uffici comunali per il lavoro svolto perché la gara è stata molto complessa in quanto il codice degli appalti ha subito delle modifiche anche recenti di difficile interpretazione che hanno impegnato molto i nostri funzionari».