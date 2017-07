Tarvisio dancefloor con Nicola Conte e Parov Stelar

TARVISIO - ​Il No Borders Music Festival è diventato senza dubbio uno dei festival più importanti d'Italia: spazi e locationsinvidiabili, organizzazione superlativa e proposte che comprendono generi diversi per tutti i gusti ma sempre all'insegna della qualità. Tutti ingredienti per un successo che continua da oltre vent'anni. E' così che dopo la bomba rock Editors, Tarvisio si trasforma in un autentica dancefloor a cielo aperto nella giornata di domenica 30 luglio con due mostri sacri del genere: Nicola Conte e Parov Stelar.

Nicola Conte, from Bari, divide da quasi vent'anni la sua carriera alternandola tra dj-set ed il proprio gruppo jazz (in pochi sanno che è stato il primo artista italiano a registrare per la mitica Blue Note di NY). Per oltre tre ore intratterrà i clienti del Tizio e Caio, centralissimo locale che ha il piacere di ospitarlo, con una sapiente selezione rigorosamente in vinile. Rarità in 33 e 45 giri che il dj estrae con cura maniacale da una bora magica, con il fare di uno che sta maneggiando delle reliquie piuttosto che dei supporti musicali.

Scorrono via, assieme a tanti cocktail, tracce underground che partono dalla musica afro e che salgono in ritmica sino ad arrivare all'esplosione finale con l'house music della miglior qualità. Saltano all'occhio il perfezionismo di NC e la ricerca e la cura del suono quanto la sua disponibilità a firmare autografi ai fans. In anni di frequentazioni No Borders ricordo raramente la piazza così piena. Arriva Parov Stelar, from Austria. E si sente, perché il parterre parla prevalentemente tedesco e se aggiungi che di recente una sua hit è stata selezionata come pubblicità di una nota marca di telefonia - il risultato è che hai migliaia di persone che ballano scatenati per oltre un'ora e mezza. Tarvisio da far invidia ad Ibiza sulle note di "All night"!

Lo spettacolo del produttore di Linz è a dir poco accattivante dove Parov Stelar dirige la sua orchestra dall'alto di una Ka'ba stroboscopica. Le ritmiche dell'elettroswing che propone (e di cui è stato probabilmente l'inventore) sono coinvolgenti, impossibile non ballare. La musica, che prende a piene mani dal jazz delle big band dai ruggenti anni venti al primo dopoguerra, ti suggerisce un'eleganza di altri tempi dipinte su atmosfere futuribili. Il successo è devastante! E nelle prossime settimane il No Borders diventa intimista e si sposta in "periferia" nelle suggestive località dei Laghi di Fusine e Sella Nevea per offrire il meglio di se con gli spettacoli ad ingresso gratuito di Carmen Consoli, Roy Paci e Vinicio Capposela!