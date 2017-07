Precipita col parapendio: è grave

TAIPANA - Il parapendio precipita, l’uomo che lo stava manovrando è ora in gravi condizioni. L’incidente, le cui dinamiche sono in corso di accertamento, è avvenuto attorno alle 16.30 del 31 luglio, nella località montana di Campo di Bonis, nel Comune di Taipana, non distante dal confine sloveno.

Nell’impatto con il suolo l’uomo, le cui generalità non sono ancora note, si è ferito gravemente. Sul posto, allertati da alcuni abitanti che hanno visto la scena, i sanitari del 118 e il soccorso alpino del Cnsas, insieme ai carabinieri della locale stazione e ai colleghi della compagnia di Cividale del Friuli. L'uomo è stato soccorso e trasportato con la massima urgenza all'ospedale Santa Maria della Misericordia.