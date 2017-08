Incidente in via Martignacco: ferito un 86enne

UDINE – Un 86enne di Tavagnacco è finito in ospedale dopo essere stato coinvolto in un incidente verificatosi nel pomeriggio di lunedì 31 luglio all’intersezione tra via Martignacco e via Pordenone.

Da quanto riferito dalla Polizia locale dell’Uti Friuli Centrale, giunta sul posto per i rilievi del caso, una Citroen in transito in via Martignacco con direzione centro città, condotta dall’86enne, giunta all'altezza di via Pordenone, è stata urtata da una Fiat Stilo proveniente da quella via e guidata da un 19enne di Basiliano.

Come detto nello scontro è rimasto ferito il conducente della Citroen, portato in Pronto soccorso con un’ambulanza del 118.