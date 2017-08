Incidente tra mezzi pesanti in A4: c'è una vittima

LATISANA - Tamponamento fra quattro mezzi pesanti, in A4 alle 7 del mattino di martedì 1 agosto tra San Giorgio di Nogaro e Latisana in direzione Venezia. Uno degli autisti è deceduto e attualmente sono in corso le operazioni di soccorso e di rimozione dei mezzi.

L’autostrada è stata chiusa subito dopo l’incidente e ora ci sono 10 chilometri di coda fra Villesse e San Giorgio di Nogaro in direzione Venezia con uscita consigliata a Villesse per chi arriva da Trieste, mentre in A23 direzione nodo di Palmanova ci sono 2 chilometri di coda.

Tutti i pannelli a messaggio variabile sia lungo l’autostrada sia in ingresso riportano le informazioni sul sinistro. Chiusa, ovviamente, l’entrata di San Giorgio di Nogaro in direzione Venezia. Code a tratti, in direzione opposta, per curiosi