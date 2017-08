Giovani Padani: nasce il gruppo 'di montagna'

PONTEBBA - Prenderà vita ufficialmente martedì 1 agosto, il gruppo politico dei Giovani Padani per le zone montane della provincia di Udine. Le nuove leve del Carroccio inaugureranno la serie di iniziative legate al territorio montano con un gazebo posizionato a Pontebba, dalle ore 17 di martedì. Tema del presidio, l'opposizione all'arrivo di nuovi richiedenti asilo nella vallata.



«La nostra iniziativa – spiega Michele Guerra, coordinatore provinciale del Movimento – serve a sensibilizzare la popolazione e a smuovere gli animi delle comunità che, con il passare del tempo, sono state spopolate e svilite da politiche a dir poco inadatte per lo sviluppo del turismo nelle magnifiche realtà montane della nostra provincia. L'accoglienza imposta – prosegue Guerra – è solo l’ultima delle piaghe che affligge la montagna friulana. Nei prossimi mesi organizzeremo e promuoveremo iniziative finalizzate a costruire, con chi vive ogni giorno la realtà montana, alternative valide per sostenere e rilanciare i paesi, le loro comunità e le peculiarità di un territorio spettacolare quanto sottovalutato da una politica governativa che sembra sempre dare priorità ad altro».