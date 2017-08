Gli eventi in programma martedì primo agosto

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il primo agosto, a Udine e provincia, eccoli.

Aperiveg

Al Tiglio cucina naturale / Ristorante Veg martedì 1 agosto dalle 18.30 alle 23 è in programma l'aperiveg, aperitivo con buffet e musica in terrazza. Il terzo appuntamento dell’estate. Ecco di cosa si tratta, qui.

Insegui la tua storia

Altro spettacolo in prima regionale per il cartellone di Insegui la tua storia. Martedì 1 agosto, alle 21, negli spazi del Lascito Dal Dan a Bagnaria Arsa, la compagnia veronese Viva Opera Circus porta in scena in prima regionale ‘Giro del mondo in tante fiabe’, scritto e interpretato da Gianni Franceschini. Dal Sud ci spostiamo nel Veneto, ma anche in Russia, America, Cina, Africa. Tracce di folklore che vengono filtrate attraverso la narrazione ma anche la partecipazione del pubblico e la pittura dal vivo, e che conducono grandi e piccini attraverso un viaggio ricco di magia e straordinarie avventure.

Teatro Sosta Urbana prosegue con la rassegna Epicentri

Torna martedì primo agosto alle 21 per il terzo appuntamento all'interno di Parco Sant'Osvaldo con lo spettacolo «Romeo e Giulietta». Come ogni anno, la rassegna ospita compagnie italiane ed estere e questa è la volta dell’ambizioso progetto milanese di teatro itinerante "Tournée da Bar", che approda per la prima volta in territorio friulano. Info: www.teatrodellasete.com

VisioKids

Continua il ciclo VisioKids, il primo agosto alle 17, con Sette minuti dopo la Mezzanotte, originale favola dark del regista spagnola J. A. Bayona. (Visione consigliata dai 13 anni un su). Parte del ciclo è anche il laboratorio Dragoniere a cura di Chiara Giorgiutti. Con carta, forbici ed un po' di spago, i partecipanti impareranno a dar vita ad un drago. Il laboratorio è adatto a bambini dai 12 ai 15 anni. Iscrizioni presso la Mediateca ‘M. Quargnolo’ (Mediateca lunedì/sabato, 14-19 e giovedì, 10.30- 12.30, T. 043298761, mediateca@visionario.info) Per maggiori informazioni, consultare il sito www.visionario.info, la pagina Facebook o contattare il numero 0432.227798.

Monteprato, torna la ‘Festa degli Uomini’

Irriverente, goliardico, esagerato. E' così che gli organizzatori dell'evento definiscono la Festa degli Uomini di Monteprato di Nimis. Ogni anno, l'1 e il 2 Agosto a Monteprato di Nimis, si celebra il festival in cui migliaia di donne e uomini accorrono per ricevere la benedizione per un anno ricco di fertilità. Anche quest'anno un ricco programma attende tutti. I dettagli della giornata di oggi, qui.

Cena araba al Visionario

Martedì 1 agosto il viaggio gastronomico continua con una deliziosa cena araba a cura del ristorante ’Mille e Una Notte’! L’appuntamento è come sempre per le 19.30 nel fresco garden del Visionario. Il ricco menu degustazione pensato per l’occasione sarà composto da kebab piadina, hummus, kufta (polpetta di carne) tabulè (insalata mista con grano biologico), e patate con harisa. Come sempre disponibile anche una versione veg con falafel, hummus, tabulè (insalata mista con grano biologico), piadina vegetariana e patate con harisa! Ad allietare la serata ci sarà alle 21 l’esibizione da non perdere di danza del ventre a cura del gruppo di Evi’s Groups. E ovviamente non mancherà il Night Market, dalle 18 alle 23, dove si potranno acquistare prodotti sani e a Km zero grazie al market alimentare a cura diColdiretti. Il costo della cena è di 9 euro (bevande escluse). In caso di maltempo, la cena e il Night Market si sposteranno all’interno del Visionario, le danze e la lezione saranno annullate. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.visionario.info, la pagina Facebook o contattare il numero 0432.227798.

Nei Suoni dei Luoghi

Ritorna in provincia di Udine. Sarà Villa Beretta - duecento anni di storia dietro alla sua facciata - nella frazione di Lauzacco a Pavia di Udine a ospitare, martedì 1 agosto alle 20.45, il concerto dell'Aratos Trio. In caso di maltempo ci si sposta nella Chiesa di Sant'Agata. L'appuntamento, organizzato in collaborazione con la Facoltà di Musica dell'Università delle Arti di Belgrado, è accessibile anche alle persone con disabilità. Info Associazione Progetto Musica: www.neisuonideiluoghi.it - T. 0432 532330 – info@associazioneprogettomusica.org

Sagre d'Avost a Martignacco

Continua la Festa della Tagliata a Martignacco alla Sagre d'Avost. Dal 27 luglio al 7 agosto non perdetevi l'occasione di partecipare alla 46ma edizione della Sagre dal Plevan e di trascorrere serate all'insegna del divertimento con tutti i paesani. Qui tutti i dettagli.

'Burattini senza confini'

Continuano gli appuntamenti con il teatro per bambini e ragazzi di 'Burattini senza confini', rassegna portante di «Ovunqu(è)EstateJunior, il programma estivo messo a punto dall’assessorato al Decentramento del Comune di Udine. Martedì 1° agosto il divertimento fa tappa nell’area verde nell’area verde Marcello D’Olivo in viale Afro per incantare grandi e piccini con la storia di baracca e burattini «La bella Fiordaliso e la terribile strega Tirovina», prima rappresentazione assoluta della fiaba reinventata e messa in scena dalla compagnia di Alberto De Bastiani. L’attore e burattinaio della marca trevigiana, conosciuto a livello nazionale ed internazionale, è anche direttore artistico dell’intera rassegna 'Burattini senza confini'. Lo spettacolo, a ingresso libero, ha inizio alle 18. In caso di maltempo si svolgerà in un'area coperta adiacente alle sedi indicate. Info: Puntoinforma tel.0432 1273717, via Savorgnana 12 www.comune.udine.gov.it.

Villacaccia di Lestizza, Alice inaugura gli appuntamenti di ‘Avostanis 2017’

La cantante sarà la prima ad esibirsi per la kermesse nell'aia dei Colons il primo agosto con uno spettacolo musicale dal titolo friulano «Dut l è nuie» (Tutto è niente). Ecco cosa vi attende, qui.

Giochi nei quartieri: altre 5 tappe per ‘In giro giocando’

Prosegue, con cinque nuove tappe, ‘In Giro Giocando – Zuiant a torzeon’, il tour del Ludobus nelle aree verdi, nei parchi e nelle piazze di Udine. Si parte martedì 1° agosto nell'area verde Marcello D'Olivo di viale Afro (giochi per tutti). Tutti i dettagli qui.