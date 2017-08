Premio Cortomontagna: ancora tempo per inviare i video che parlano dei monti

CARNIA - Il concorso Leggimontagna è nato nel 2002 con l’intento di interpretare l’essenza dello spirito alpino utilizzando linguaggi diversi, capaci di toccare le corde della memoria o di accendere la fantasia. Il concorso prevede anche una sezione dedicata ai cortometraggi, intitolata ‘Cortomontagna’ e avrà come tema ‘Montagna dal vivo’.

Obiettivo

Lo scopo è la realizzazione di un video che racconti come l’autore vive e interagisce con l’ambiente montano, dal punto di vista che più lo rappresenta. Si potrà spaziare da riprese di sci o alpinisti in azione, a riprese relative a un fatto di cronaca che abbia un legame con la zona alpina o prealpina, così come alla documentazione di storie di vita delle comunità o ambienti montani. La partecipazione è aperta a tutti. La durata massima del video dev’essere di 15 minuti, esclusi i titoli di coda e ogni partecipante può presentare fino a 3 video realizzati dal 2010 a oggi. Per partecipare al concorso è necessario far pervenire il materiale entro il 30 settembre 2017 alla segreteria del Premio (Elena Puntil, Ufficio Cultura dell’Uti della Carnia, Via Carnia Libera 1944 n. 29, 33028 Tolmezzo, tel. 0433/487740, e-mail: info@leggimontagna.it)