Fagagna, una serata con Unique «Exclusive Party»

FAGAGNA – Secondo appuntamento con Unique «Exclusive Party» che si terrà presso l'Azienda del Poggio mercoledì 2 agosto dalle 18.30. In consolle per la serata Unique Dj Gian Marco De Michelis, Guest Massimo Rossini. «L’Unicità per molti ma non per tutti. Non è il nome a rendere unico l’evento, ma le persone presenti a rendere unico il nome». Ingresso libero, tavoli su prenotazione. Info e Prenotazioni: GP Eventi, Gerry Paredes 349 6701356. L’Azienda del Poggio produce vini a Villalta di Fagagna dal secolo scorso ed in tutta la regione è rinomata come cantina del Friuli Collinare. L’azienda è gestita oggi da Alberto Colla e dalla moglie Cristina Cigolotti Colla – unitamente al consenso di tutta la loro grande famiglia - che hanno ripreso l’eredità lasciata dal patriarca Mario Colla, e conducono l’attività agricola con grande passione ed intenso lavoro. Territorio, ambiente, natura sono i tre capisaldi alla base della produzione enologica, la cui denominazione richiama fortemente il luogo dove le uve nascono e maturano grazie alla felice combinazione degli elementi naturali e della cura dell’uomo.