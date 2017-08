LATISANA - Circolazione congestionata in A4, dopo i due incidenti accaduti nella mattinata di martedì, che hanno richiesto la chiusura – in due punti diversi – dell’autostrada.

Dalle 7 e 30 alle 11 è stato chiuso il tratto San Giorgio di Nogaro-Latisana in direzione Venezia, mentre dalle 10 e 30 alle 12 è stato chiuso il tratto Villesse-Palmanova in direzione nodo di Palmanova. Nel primo sinistro sono stati coinvolti 4 mezzi pesanti e uno degli autisti è deceduto; nel secondo che ha visto un furgone tamponare un camion, l’autista del furgone è stato trasportato in ospedale.

Pesanti i disagi alla circolazione, con lunghe code e rallentamenti che non si sono ancora risolti. Code a tratti si segnalano ancora fra Redipuglia e Latisana, mentre sulla A23 in direzione nodo di Palmanova le code oscillano fra uno e due chilometri.

Circolazione congestionata in A4: lunghe code e rallentamenti (© Autovie Venete)

Circolazione congestionata in A4: lunghe code e rallentamenti (© Autovie Venete)