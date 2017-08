Abbandonare gli animali domestici può comportare l'arresto

FVG - Gli animali domestici non devono essere abbandonati perché andrebbero incontro a morte sicura dopo aver subito gravi sofferenze, la più grande delle quali forse l'aver patito il distacco dal cosiddetto proprio padrone. Questo è l'invito formulato dall'assessore alle Politiche sociali del Friuli Venezia Giulia, Maria Sandra Telesca, a tutti i possessori di animali domestici nel periodo estivo in cui liberarsi di loro a volte sembra essere considerata una scorciatoia per le vacanze.

Reato punibile penalmente

L'assessore ricorda che abbandonare i propri animali è un reato punibile penalmente con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 1000 a 10 mila euro. Sul sito web della Regione, nella sezione salute sociale/igiene urbana veterinaria, c'è una pagina dedicata agli animali d'affezione e a quelli esotici nella quale, oltre a tutte le informazioni utili per i possessori di animali domestici, è possibile visualizzare nella sezione Adotta un Amico tutti i cani presenti nei canili del Friuli Venezia Giulia in attesa di adozione. Infine, allo scopo di contenere l'incremento della popolazione felina e l'abbandono dei cuccioli, Telesca raccomanda di provvedere alla sterilizzazioni dei gatti di proprietà che escono dalle abitazioni e ai Comuni ricorda che è un obbligo di legge la sterilizzazione delle colonie feline.