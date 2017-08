Conosci gli Ogm? Ecco la risposta agli studenti

FVG - Se le biotecnologie rappresentano il futuro, chi meglio dei giovani per affrontare l’argomento. Sono stati in totale 1.100 gli studenti coinvolti nel progetto «Coltivare il Futuro, Cibo e scienza verso le nuove prospettive», sviluppato e coordinato dall’Istituto di Genomica Applicata (Iga) e finanziato dalla Regione per promuovere la cultura tecnico-scientifica, in particolare le biotecnologie e il settore agroalimentare attraverso attività di redazione scientifica e forme di intrattenimento educativo con tanto di spettacoli scientifici.

Gli istituiti e i ragazzi

Il progetto, a cui hanno aderito con entusiasmo otto istituti superiori di secondo grado della regione (Istituto D’annunzio di Gorizia, Malignani, Percoto, Volta e Uccellis di Udine, Manzini di San Daniele, Vendramini di Pordenone e Solari di Tolmezzo) si è concluso con una serie di articoli realizzati con il sostegno degli insegnanti su temi di stretta attualità del settore, in primis gli Ogm. Un’occasione per informarsi, conoscere e crearsi un’opinione propria sui discussi Organismi geneticamente modificati, attorno a cui gli studenti tendono a fare confusione. «I ragazzi spesso confondono Ogm con Bio – conferma la professoressa Nadia Imbriani dell’Isis di San Daniele – ciascuno di loro ha un parere sull’argomento e solitamente è negativo. Il progetto, un’esperienza decisamente positiva, gli è servito per acquisire le informazioni necessarie prima di prendere posizione su un tema come quello degli OGM. In questo modo – conclude – si sono creati una personale conoscenza e si sono avvicinati alle biotecnologie che possono rappresentare, per alcuni di loro, un’opportunità di lavoro nel futuro».

Gli esperti

Per ciascuna attività i ragazzi hanno ricevuto il sostegno degli esperti ricercatori dell’Iga che hanno partecipati a incontri e dibattiti per spianare la strada della conoscenza e stimolare le giovani menti ad avere un approccio informato e concreto rispetto all’utilizzo delle biotecnologie nel settore agroalimentare. Gli articoli saranno pubblicati sul sito dell’Iga e sul nuovo portale www.farmwithscience.org – di cui Iga è partner tecnico - finanziato interamente dalla Regione nell’ambito del Programma regionale della Cooperazione allo Sviluppo e delle attività di Partenariato internazionale per il periodo 2014-2017, con l’obiettivo di diffondere la conoscenza sulle biotecnologie.