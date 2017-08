Un’estate di scrittura con MateâriuM

UDINE - ‘MateâriuM - laboratorio di nuove drammaturgie’ si prepara a un’estate di scrittura! Sono previsti, infatti, ad agosto due nuovi appuntamenti pensati per offrire ai professionisti, agli aspiranti autori friulani o semplicemente agli appassionati di teatro un’occasione per confrontarsi con opere ed autori contemporanei e per scoprire la scrittura attraverso esempi concreti ed esercizi pratici.

Il primo incontro sarà giovedì 3 agosto

Dalle 18 alle 22, appuntamento al teatro Nuovo Giovanni da Udine con ‘Scrivere! Scrivere! Scrivere!’ un laboratorio intensivo di scrittura, aperto a chi desidera muovere i primi passi nel mondo della scrittura o per chi vuole allenare le proprie conoscenze di provetto autore. L’evento è ospitato in Teatro nell’ambito delle iniziative Teatro Estate 2017, la prima stagione estiva del Giovanni da Udine, che propone spettacoli e laboratori per tutte le età. Il corso propone un approccio ludico/pratico con un excursus sulle tecniche base della scrittura accompagnato da semplici esercizi che aiuteranno a fissare le conoscenze acquisite. Tra gli argomenti trattati: l’ambientazione, il personaggio, le azioni, i tempi della narrazione, il testo e sottotesto, le forme del discorso, etc. Alessandro Di Pauli, Dario Paolo D’Antoni e Stefania Ursella guideranno i partecipanti a sperimentare il gioco creativo della scrittura e a muoversi tra personaggi, dialoghi e ambientazioni.

Il 4, 5 e 6 agosto

Seguirà poi ‘Scrivere sotto il sole’, un weekend tra narrativa e teatro, a cura di Anna Gubiani e Giulia Tollis. Una tre giorni, venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 agosto, per un totale di 16 ore di laboratorio, nella sede di Lino's & Co. (in via Artico 7) a Udine, per incontrare la scrittura contemporanea attraverso quattro autori, i loro testi e le loro visioni. Gli iscritti al workshop verranno guidati a riconoscere gli ‘strumenti del mestiere’ attraverso i testi di riferimento ed esercizi pratici di scrittura.

Per iscrizioni ed informazioni info@matearium.it, www.matearium.it .