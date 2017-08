‘insidersLAB’, un nuovo concetto di ‘agenzia’ di comunicazione

TAVAGNACCO - Una rete di professionisti che opera nel campo del marketing e della comunicazione. Questo è ‘insidersLAB’, realtà con sede a Tavagnacco che ha l’obiettivo di sperimentare un nuovo concetto di ‘agenzia’. Non più una struttura definita e ‘materiale’, ma un insieme di competenze variabili a seconda delle necessità del cliente, in grado di fornire un pacchetto di comunicazione integrata a 360°.

Grazie al team di ‘insidersLAB’, infatti, un cliente viene seguito per lo sviluppo e la promozione di un’idea, di un servizio o di un prodotto sotto vari aspetti: grafico, video, web, ufficio stampa, social, marketing, Seo-Sem.

«Siamo in grado di venire incontro alle aspettative di ogni tipologia di cliente – spiega il project manager di ‘insidersLAB’, Stefano Finoti – dandogli forma, potendo contare su figure professionali molto specifiche e altamente qualificate. Viviamo le nuove idee e le evoluzioni in atto come occasioni si espressione creativa, in un’etica di condivisione, responsabilità e massima chiarezza».

Tra i punti di forza di ‘insidersLAB’, il fatto di essere una struttura agile, capace di adattarsi alle diverse situazioni: «Lavoriamo in maniera snella e flessibile per aiutare i nostri clienti a cogliere le opportunità che l’innovazione digitale offre, ottimizzando tempi e costi». Per saperne di più sull’azienda di Tavagnacco è possibile visitare il sito web insiderslab.it.