Resia, tutto pronto per «Šmarna Miša 2017»

RESIA – E' tempo di Smarna Misa 2017. Da domenica 13 agosto a mercoledì 16 agosto in programma grandi festeggiamenti in Val Resia. La Valle e i suoi abitanti sono ormai pronti alla festa religiosa più importante di tutto l'anno, la «Šmarna Miša 2017». La festa si svolgerà nelle giornate di domenica 13 agosto, lunedì 14 agosto, martedì 15 agosto, mercoledì 16 agosto in località Prato di Resia, frazione del comune di Resia e sarà ricca di eventi rivolti a grandi e piccini, ad amanti della montagna e della tavola. Nella tradizione locale il termine «Šmarna Miša» indica «la Grande Messa in onore dell’Assunzione di Maria», alla quale la Pieve di Prato di Resia è dedicata. In passato, come oggi, questo momento religioso è motivo di richiamo e di aggregazione per tutti i resiani, residenti in valle e non. Insieme alla celebrazione della SS. Messa, verrà portata in processione la preziosa scultura lignea della «Madonna con bambino» del XVI secolo, conservata durante l’anno all’interno della Pieve del paese. Sarà, inoltre, organizzato il tradizionale mercatino volto alla promozione dei prodotti della terra e dell’artigianato. Verrà, infine, dato largo spazio, attraverso svariate attività, alle danze e alle musiche resiane, alla conoscenza del territorio della Val Resia e delle tradizioni locali.



Il programma completo

Domenica 13 Agosto serata con premiazione del Torneo di Calcio e spettacolo dell’esilarante «Sdrindule…si torna a casa!!!??». Lunedì 14 Agosto giro ciclo turistico nella valle, acquatrekking, attività di laboratorio con artisti resiani all’opera, animazione per bimbi e giochi. Meeting di Violini a cura di Folk in Tour 2017, concerto di complesso d’Archi del Friuli e del Veneto e serata Country con Mr Texas Dj. Martedì 15 Agosto apertura mercatini, escursione naturalistica alla scoperta della Val Resia con la guida naturalistica Kaspar Nickles, racconti e dimostrazioni con gli Arrotini della Val Resia, esibizione del Gruppo Folkloristico Val Resia, spettacolo di fuochi d’artificio e tanto altro ancora. Mercoledì 16 agosto serata all’insegna della musica con Alvise Nodale Trio e i Mordechai. Durante tutti i giorni della manifestazione sarà possibile visitare la mostra fotografica «This is Val Resia» presso il centro visite del parco naturale delle Prealpi Giulie dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17. Per informazioni: 0433.53534 (Ufficio I.A.T), proloco.provalresia@gmail.com, www.resianet.org/site/.