Che tempo farà mercoledì 2 agosto? Ve lo dice l'Osmer Fvg

FVG - In generale l'anticiclone caldo nord-africano si spinge dall'Algeria all'Italia e fino all'Europa orientale. Sull'Europa centrale passano, invece, dei fronti atlantici che potranno favorire l'instabilità pomeridiana sulle Alpi. Questa situazione si protrarrà probabilmente per tutta la settimana.

In particolare, in merito alla giornata del 2 agosto, i tecnici dell'Osmer Fvg prevedono cielo in genere sereno e farà caldo su tutta la regione, molto caldo nel pomeriggio in pianura, con temperature che possono toccare i 37 gradi; dal pomeriggio non si esclude qualche temporale di calore sulle Alpi.